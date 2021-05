1. Bentuk

2. Rasa

(Tomat ceri kebanyakan diambil sebagai makanan seukuran gigitan, dan lebih sering digunakan sebagai camilan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Kandungan air

4. Nutrisi

(yyy)

Tomat seringkali menjadi salah satu bahan tambahan dalam membuat sambal. Rasanya yang agak asam dapat membuat sambal jadi tidak terlalu pedas dan lezat pastinya. Seperti diketahui, biasanya tomat berwarna merah dan berukuran besar. Namun, ada juga tomat hijau dan tomat ceri yang berwarna merah atau oranye tapi ukurannya lebih kecil.Selain ukurannya yang berbeda, tomat biasa dan tomat ceri juga memiliki beberapa perbedaan lain, diantaranya:Tomat biasa terlihat agak lonjong sedangkan tomat ceri berbentuk bulat sempurna.Tomat biasa rasanya manis dan rasanya tajam, tomat ceri mengeluarkan sedikit rasa asam.Tomat memiliki kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan tomat ceri, yang lebih renyah dan lebih segar dari dalam. Selain itu, tomat biasa banyak digunakan sebagai bahan masakan. Sementara, tomat ceri kebanyakan diambil sebagai makanan seukuran gigitan, dan lebih sering digunakan sebagai camilan.Tomat ceri merupakan sumber vitamin yang kaya akan vitamin A dan C. Menurut sebuah sumber satu porsi 100 gram tomat ceri mengandung 500 IU vitamin A dan 9 gram vitamin C. Jumlah porsi yang sama menyediakan 22 kkal energi dan 4 gram karbohidrat. Sementara, tomat berukuran sedang dapat menyediakan sekitar 28 persen vitamin C dari kebutuhan sehari-hari.