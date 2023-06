Tak Perlu ke Jepang, Begini Caranya Nikmati Burger Yakiniku di Kota Osaka

(Menu Taste of Japan McD. Foto: Dok. Istimewa)

(Caroline dalam acara konferensi pers 'Taste of Japan' pada, Kamis (15/6), di restoran McD Salemba, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Setelah sukses diluncurkan pada tahun 2020, tepatnya dalam rangka Tokyo Olimpic dan mendapatkan respon yang luar biasa dari pelanggan, McDonald’s Indonesia kembali meluncurkan 'Taste of Japan' yakni beragam menu dengan paduan cita rasa Jepang yang autentik.Restoran cepat saji ini menawarkan berbagai pilihan menu di antaranya Yakiniku Burger dengan tiga varianrasa, yaitu Beef Yakiniku Tamago Burger, Burger dengan daging sapi asli dilengkapi saus Yakiniku dan kombinasi nori (rumput laut), irisan kol, serta telur mata sapi.Ada juga McSpicy Yakiniku Burger yang disajikan dengan sensasi daging ayam pedas. Tidak kalah menariknya dengan kedua varian ini, ada Fish Fillet Yakiniku Burger yaitu daging ikan yang juga disajikan dengan saus Yakiniku, nori (rumput laut) dan irisan kol.Tidak lengkap jika makan Burger tanpa kentang, Taste of Japan juga menghadirkan Spicy Nori McFlavor Fries, kentang goreng McDonald’s dengan bumbu nori (rumput laut) pedas dan Sakura Fizz, minuman bersoda rasa lemon menyegarkan dengan Topping sakura yang berasal dari buah berry.Serta, McFlurry Matcha Cookies atau Oreo, teh Hojicha Jepang yang khas di-mix dengan es krim vanila McD dan pilihan Topping Cookies atau Oreo yang unik. Tak hanya itu, kali ini McDonald’s Indonesia juga menghadirkan Yuzu Pink Waffle Cone yang menyegarkan dengan warna Pink cerah khas bunga Sakura."Lewat Taste of Japan, kami menghadirkan kembali pengalaman cita rasa kuliner khas Jepang yang autentik untuk memuaskan para penggemar budaya dan tradisi Jepang di Indonesia. Para pencinta budaya Jepang dan seluruh masyarakat Indonesia juga dapat merasakan kelezatan kuliner khas Negeri Matahari Terbit ini tanpa perlu pergi jauh-jauh ke Jepang, cukup dengan mengunjungi restoran McDonald’s Indonesia terdekat," ungkap Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia.Untuk memberikan pengalaman kuliner yang menyeluruh, Caroline menjelaskan bahwa dekorasi di beberapa restoran McD terutama yang berada di Jakarta juga telah diberi sentuhan dan ornamen Jepang.Seperti McDonald's Salemba dengan tema Osaka, McDonald's Kemang dengan tema Tokyo, dan tema Kyoto di restoran McDonald’s Indonesia yang akan segera dibuka di akhir Juni mendatang."Tak hanya itu, para kru di tiga restoran McD juga akan mengenakan pakaian kimono bernuansa merah yang khas dari negeri Jepang. Kami ingin memberikan kepuasan kepada konsumen yang sudah sangat menggemari menu ini. Kepada teman-teman yang belum sempat coba jadi tahun ini bisa merasakan. Dengan hadirnya dessert varian baru, kami juga mau tahu apakah sesuai dengan taste orang Indonesia. Jadi kita akan terus pantau supaya tahu menu ini masih digemari atau tidak," pungkas Caroline.