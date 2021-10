Menikmati 'Surga' Steik di Ketinggian 600 MDPL

(Melahap steik wagyu yang dipotong effortless, pertanda kurasi kuliner berada dalam kesempurnaan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Interior yang tertata apik dan seimbang antara warna tegas dengan unsur kayu. Foto: Dok. Instagram Mad Cow Vimala Hills/@madcowvimalahills)

(Chicken Zuppa Soup yang kental gurih berpadu dengan pastry ala croissant yang garing, merupakan salah satu menu yang tak boleh kamu lewatkan. Foto: Dok. Mad Cow)

(Banana Split Mocca Frappe, perpaduan antara pisang dan juga kopi yang satu ini pasti buat kamu ketagihan. Foto: Dok. Instagram Mad Cow Vimala Hills/@madcowvimalahills)

Pukul 17:45 WIB pacuan mobil di kawasan menuju puncak ditandai dengan warna merah di aplikasi maps. Dan ini kerap menjadi realita disaat weekend. Tak perlu terjebak lama dalam 'kubangan' macet, segera setelah sign U turn membelokkan mobil menuju sign Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention tampaknya merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat.Dalam malam dingin di kawasan puncak ini, sepertinya tepat untuk menikmati dinner dengan memakan protein berupa steik di restoran Mad Cow dalam area hotel and resort di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut/MDPL tersebut.Keputusan untuk menikmati steik yang fresh ini tepat, karena bukan hanya bisa mengenyangkan perut, mengonsumsi protein seperti daging sapi dipercaya bisa membantu tubuh lebih hangat.Tentu ini tak berlebihan karena secara sains, memakan protein hewani mampu menghangatkan tubuh karena kandungan mineral dalam daging yang mampu membuat reaksi hangat dari dalam tubuh.Memasuki pintu besar dengan desain mencolok warna merah, hitam, dan putih tak lupa melakukan standar protokol kesehatan dalam restoran, kehangatan interior menyeruak di baliknya. Dominasi warna tegas tadi berpadu dengan warna alami kayu hingga ke atapnya langsung memberikan kesan menyeimbangkan suasana.Mulai melihat menu dalam unduhan QR Code menu, aneka steik bertabur. Pilihan jatuh kepada Tenderloin Wagyu MB4/100 gr, potongan daging wagyu yang tersohor karena daging yang juicy dan gurih asal Jepang.Tak lama datang ke meja, irisan lembut dari daging wagyu yang dimasak well done memang tak pernah menipu kesempurnaan rasanya. Terlihat coklat dengan tekstur matang di luar dan sensasi semburat merah mudanya masih tersisa di bagian dalamnya meluluhkan nafsu makan yang tadi meninggi.Mengiris steik wagyu yang effortless tanda steik dalam olahan tangan yang sempurna. Setiap irisan daging yang dicelupkan dalam saus yang terasa manis dan gurih butter, rasanya waktu melambat dalam adegan slow motion.Paduan empuknya daging dengan saus adalah kurasi yang tepat dalam kualitas kesempurnaan. Dilengkapi dengan irisan jagung, wortel, buncis dan garlic yang disaute pas tidak overcook dan taburan bawang goreng menjadikan rasa yang kompleks sekaligus nikmat.Pastinya konsep steik dilengkapi dengan karbohidrat, baik berupa french fries (kentang goreng) atau lebih memilih mashed potato atau kentang tumbuk bisa menjadi pilihan kamu di Mad Cow dalam menu ini.Mengetahui jadwal di Mad Cow tentu hal yang mesti kamu ketahui. Ini karena resto yang masih dalam satu area Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention ini tak buka setiap hari. Rita Elisabeth S selaku Director of Marketing & E-Commerce dari Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention menjelaskan bahwa Mad Cow hanya buka pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu saja.Dan bisa menikmati dinner di Rabu, Kamis, dan Sabtu saja dan lunch atau makan siang di Sabtu dan Minggu saja, dan khusus hari Minggu hanya sekali saja. Rita bilang mengapa Mad Cow adalah restoran steik yang spesial ini karena Mad Cow sangat mempertahankan sisi kualitasnya.Komprehensif servis kualitas selain sisi makanan juga didapat dari pelayanannya. "Treatment (di Mad Cow) juga disamakan dengan outlet lain yang ada di hotel (Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention). Jadi treatment (diberikan pelayanan) bintang lima," papar perempuan cantik ini.Jadi, set up, fasilitas, dan servis diberikan dengan 'rasa' hotel bintang lima. "Uniknya dengan plus point semua itu, in terms of harga kita sangat kompetitif. Karena kita purpose-nya memang kita ingin menjadikan Mad Cow ini bukan seperti bayangan orang-orang. Bukan seperti restoran di bawah hotel. Ini seperti independent restoran," jelas Rita.Dan Mad Cow terbuka untuk umum, sehingga jika kamu ingin menikmati makan aneka 'surga' steik dalam suasana yang asri dan nyaman serta dalam cuaca yang cukup sejuk, kamu bisa menyambangi Mad Cow di waktu-waktu resto ini buka.Dilengkapi dengan aneka daging terbaik dari USA, Australia, dan Jepang, kamu bisa memutuskan memilih yang mana saja.Beberapa menu favorit kebanyakan orang di Mad Cow menurut Rita adalah sirloin, tenderloin, dan meltique combo sirloin dan tenderloin steak. Dengan harga combo hanya Rp370 ribu ++ bisa menikmati dua meltique steik bersama menu package, tentunya ini merupakan tawaran yang menarik.Med Cow yang punya kesan firm atau tegas dengan warnanya tak hanya melulu soal steik, karena kamu juga dimanjakan dengan aneka salad, berbagai jenis sup seperti creamy tomato soup, corn and bacon soup yang lezat, atau chicken zuppa soup yaitu sup kental dengan pastry ala croissant yang 'kres' ketika dipatahkan terasa gurih menjadi pembuka selera yang pas.Aneka minuman juga jadi tambahan penggugah selera. Dari mulai teh, kopi, frappe, aneka bir, sampai jus murni dengan bulirnya yang segar jadi pelepas dahaga.Tak perlu bingung kalau kamu bukan penikmat daging merah, karena olahan daging ayam, burger, dan pasta juga tersedia. Dilengkapi dengan kesempurnaan dinner kamu dengan aneka kreasi es krim yang diciptakan unik dengan nitrogen menjadi Smokey Nitrogen Dessert yang dibuat saat dipesan, terasa fresh ketika dikudap.Jadi, tak perlu berpikir keras untuk bisa menikmati hari yang sempurna. Menyambangi dan menikmati kuliner di Mad Cow seakan jadi sensasi soul warming kala menutup hari jadi istimewa.