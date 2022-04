Resep Menu Lebaran: Gulai Ayam Khas Padang

Gulai Ayam Khas Padang

Menu Lebaran identik dengan Ketupat dan Opor Ayam. Namun, kali ini kamu bisa mencari ide lain untuk menambah variasi hidangan lebaranmu.Salah satu di antaranya kamu bisa menyiapkan di meja makanmu Gulai Ayam Khas Padang, yang merupakan resep dari Kompetisi Kara Cook From Home (@KaraSantan.id) untuk disajikan pada hari kemenangan nanti.• 500 gram ayam, potong-potong• 1 lembar daun kunyit• 2 lembar daun jeruk, sobek-sobek• 1 batang serai• 3 cm lengkuas, memarkan• ½ sendok the gula merah• ½ sendok the asam jawa• 2 butir cengkih• 3 cm kayu manis• 400 ml santan• 5 butir bawang merah• 2 siung bawang putih• 2 butir kemiri, sangrai• 7 buah cabe merah• 2 cm kunyit• ½ sendok teh jintan, sangrai• 2 cm jahe• ½ sendok teh merica bubuk• ½ sendok teh ketumbar, sangrai• 1 sendok teh garam• 1 ½ sendok the gula pasir1. Campur santan, bumbu halus, dan semua bahan kecuali ayam dalam panci, masak sambal terus diaduk hingga mendidih dan wangi.2. Masukkan ayam, masak Kembali sambal terus diaduk hingga bumbu meresap dan santan mengental. Angkat.3. Siap disajikan.