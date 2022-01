Sinamon Gandeng Desainer Tities Sapoetra di Varian Baru

(ELG)

Sinamon, produk cinnamon rolls lokal meluncurkan varian baru hasil kolaborasi dengan fesyen desainer Tities Sapoetra. Kolaborasi ini menghasilkan kemasan eksklusif yang didominasi oleh disain labirin TS The Label milik Tities Sapoetra.Tak hanya itu, kolaborasi ini menghadirkan inovasi bahan dasar baru charcoal atau arang yang diaduk di dalam adonan dan frosting yang ditabur di atas cinnamon roll."Varian rasa yang kita buat khusus buat kolaborasi dengan TS The Label by Tities Sapoetra ini sebenarnya adalah pengembangan dari regular roll OG yang sudah ada di Sinamon, yang kebetulan merupakan favorit dari Tities Sapoetra," kata Restiyani Hood, pemilik Sinamon."Kami berinovasi dengan mengombinasikan charcoal sebagai ingredient baru ke dalam adonan dan icing, sehingga menghasilkan warna hitam yang elegan pada bubuk gula dengan desain labirin brand TS The Label yang ditaburkan di atas cinnamon roll," lanjutnya.Tities sengaja memberikan disain labirin warna hitam dan putih agar memikat para pecinta kuliner. Dia yakin, kemasan yang penuh gaya membuat pelanggan juga jatuh cinta."Kolaborasi ini sesuai dengan misi aku mendukung brand dan produk lokal melalui inovasi dan komunitas yang aku miliki, dan kerjasama ini bisa menjadi platform untuk cross information antara brand aku dan Sinamon untuk target yang saling menguntungkan," jelas Tities Sapoetra.Varian baru kolaborasi Sinamon x Tities Sapoetra bisa dipesan dalam kemasan isi 2 atau 4 cinnamon roll lezat di outlet Bali dan Jakarta hanya dalam periode terbatas hingga pertengahan Februari 2022."Ketika diajak untuk berkolaborasi, aku tidak pikir panjang lagi," tutup Tities Sapoetra.