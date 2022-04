Manfaat Mengonsumsi Air Lemon Secara Rutin

1. Mengurangi risiko stroke

2. Dapat mengurangi berat badan

3. Bermanfaat untuk sistem pencernaan

4. Baik untuk kulit

(FIR)

: Minuman air lemon mungkin bukanlah hal yang baru, tetapi minuman sederhana ini cukup banyak digemari. Selain menyegarkan, minum air lemon sangat bermanfaat agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik setiap harinya.Menurut Joan Koelemay, seorang ahli diet, menyebutkan bahwa setiap orang sebaiknya menganggap air lemon sebagai nutrisi yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat lengkap dari air lemon:Lemon mengandung banyak vitamin C dan perasan air lemon bisa mengandung hampir 12 mg vitamin C yang bisa mengurangi risiko stroke. Sebuah studi 2013 dari American Heart Association menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan vitamin C dalam diet dan risiko stroke.Mark Levine, kepala bagian nutrisi klinis dan molekul di U.S. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, menyarankan, untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, sebaiknya mendapatkannya dari cara yang alami, yaitu mengonsumsi air lemon setiap harinya.Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa mengonsumsi air lemon dapat membantu menurunkan berat badan. Menurut studi yang dipublikasikan oleh jurnal Frontiers in Nutrition minum air lemon terkait dengan penurunan berat badan. Selain itu, air lemon juga rendah kalori sehingga kamu dapat minum sehat tetapi tidak menambah kalori.Menurut Ian Musgrave, seorang dosen senior di bidang farmakologi di Universitas Adelaide di Australia, mengatakan bahwa air lemon dapat membantu mengeluarkan racun tubuh dan membantu sistem pencernaan tubuh. Pip Reed, seorang ahli gizi menjelaskan bahwa makanan padat nutrisi seperti air lemon dapat membantu meringankan kerja sistem pencernaan."Meminum air lemon di pagi hari dengan perut kosong dapat membantu menyeimbangkan tubuh dengan cara menginduksi keadaan yang lebih basa, yang bermanfaat untuk anti-inflamasi pada kulit dan tubuh," kata dermatolog medis dan kosmetik Gary Goldenberg.Selain itu, sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam Food Chemistry, menemukan bahwa antioksidan dalam air lemon dikaitkan dengan berkurangnya kerutan pada kulit.