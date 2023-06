Kemenparekraf Kenalkan Kuliner Indonesia ke Pemuda Australia lewat MASAMO

(FIR)

: Memperkenalkan kuliner khas Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Terbaru, Kemenparekraf menggelar acara MASAMO "Masak Bersama Master".Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas Indonesia kepada para pemuda Australia, yang tergabung dalam Program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia (AIYEP).Dalam momen ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak para peserta AIYEP untuk belajar membuat rendang dan nasi goreng. Makanan tersebut dipilih lantaran itu merupakan dua makanan khas Indonesia yang digemari wisatawan mancanegara. Ia mengatakan, kuliner Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi kreatif dan pariwisata."Kuliner merupakan subsektor penyumbang terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif. Kuliner juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati kekayaan budaya Indonesia," ujar Menparekraf Sandiaga.Kemudian, Menparekraf Sandiaga menambahkan bahwa Kemenparekraf juga memiliki program "Rendang Goes to Europe" yang bertujuan untuk mempromosikan kuliner nusantara ke tingkat internasional. Program ini merupakan bagian dari gerakan nasional Indonesia Spice Up The World (ISUTW) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2021."Melalui program-program ini, kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya alam yang indah, tetapi juga memiliki kuliner yang lezat dan sehat. Kita juga ingin meningkatkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara lain melalui diplomasi kuliner," tutur Sandiaga.Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams mengapresiasi acara MASAMO yang diinisiasi oleh Kemenparekraf. Ia mengatakan bahwa kuliner adalah salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan dengan orang-orang."Hal pertama yang sering dikatakan orang kepada saya adalah, apakah kamu sudah makan? Apakah makanan favorit saya di Indonesia? Ini sangat penting ketika saya pertama kali tiba di sini sebagai Duta Besar. Jadi menurut saya ini adalah cara terbaik untuk menjalin hubungan dengan orang-orang," katanya.Salah satu peserta AIYEP, Angus Baranikow, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kemenparekraf atas kesempatan ini. Ia mengaku tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Indonesia melalui kuliner."Saya selalu menemukan perspektif baru saat belajar mengenai Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf atas undangan hari ini," ujarnya.Acara MASAMO "Masak Bersama Master" ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani dan Direktur Industri Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu.