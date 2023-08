Jadi Sup Terenak No.1, Menparekraf Sandiaga Ingin Rawon Masuk UNESCO

(FIR)

Rawon telah dinobatkan sebagai sup terenak nomor satu versi Taste Atlas. Mendengar hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merasa bangga rawon bisa ada di posisi teratas.Makanan asal Surabaya ini telah mengalahkan Tonkotsu Ramen asal Jepang, yang diyakini banyak orang sebagai ramen terenak. Rawon menjadi salah satu makanan kesukaan Sandiaga Uno."Kemarin baru dari Surabaya dan (makanan) favorit saya adalah rawon setan," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin, 31 Juli 2023.Karena kepopuleran rawon yang telah mendunia, Menparekraf Sandiaga mengatakan ingin makanan berkuah kehitaman ini bisa didaftarkan ke UNESCO. Alasannya adalah rawon bisa menjadi warisan budaya Indonesia."Tentunya jika ada dorongan dari komunitas, bisa didorong menjadi salah satu yang didaftarkan ke UNESCO," kata Sandiaga.Sementara itu, Taste Atlas merupakan sebuah website di mana melakukan pengurutan makanan berdasarkan kesukaan dari audiens di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan makanan khas lokal dengan resepnya juga.Rawon tidak perlu diragukan lagi kenikmatannya. Kuah kehitaman dari kluwek menjadi cita rasa yang membuat wisatawan ingin kembali ke Surabaya sekadar untuk rawon. Belum lagi, dipadu dengan olahan daging sapi, taoge hingga bawang goreng itu.Lebih lanjut terkait UNESCO, sebelumnya tempe telah diajukan menjadi warisan budaya tak benda pada 2021 lalu. Jadi, harapan untuk rawon bisa mengikuti jejak tempe pun juga diharapkan masyarakat.