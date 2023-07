Salad Mangga ala Thailand, Segarnya Bikin Ketagihan

Bahan salad mangga ala Thailand:

2 buah mangga muda

1 buah wortel

3 batang daun ketumbar, cincang halus

3 sdm kacang tanah, panggang, cincang kasar



Bumbu:

5 buah cabai rawit merah

4 sdm gula pasir

3 sdm kecap ikan

3 buah jeruk nipis, ambil airnya

Cara membuat salad mangga ala Thailand:

1. Bumbu: Haluskan cabai rawit dengan gula. Campur dengan kecap ikan dan jeruk nipis. Aduk rata 2. Iris korek api mangga dan wortel. Sisihkan 3. Dalam wadah masukkan potongan mangga, wortel, daun ketumbar, kacang tanah. Tuang bumbu aduk rata 4. Sajikan segera, atau simpan dalam kulkas untuk disantap dingin

(TIN)

Bagi penggemar sayuran maupun buah, salad sudah merupakan bagian asupan yang disukai. Ini juga karena berbagai manfaat salad buah maupun sayur dapat diperoleh karena kandungan beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh.Terdapat karbohidrat kompleks, serat, vitamin, mineral, dan lainnya. Nutrisi tersebut penting untuk mendukung organ dan sel tubuh dapat berfungsi dengan baik, sehingga tubuh tetap sehat.Dalam laman STT Bandung disebutkan salad diartikan oleh The Dictionary of American Food and Drink, sebagai makanan yang berupa sayur-sayuran hijau yang disiram dengan berbagai bumbu dan saus.Tak hanya itu, belakangan salad juga ditambahkan dengan sayuran atau buah-buahan lain. Dan masih dalam laman yang sama, dalam sejarahnya salad telah dikonsumsi orang Romawi dan Yunani Kuno.Kata salad berasal dari Bahasa Latin "sal" yang berfaedah "garam". Garam pada masa itu adalah bumbu yang penting untuk memberi rasa untuk makanan. Kata "sal" diserap ke dalam Bahasa Prancis kuno dihasilkan menjadi salade Tak kalah mantap, salad yang juga menggugah selera yaitu salad mangga ala Thailand. Dan kamu bisa lho mencobanya di rumah. Yuk, ENDEUSiast recreate kembali salad mangga ala Thailand . Bahannya mudah dan pastinya segar banget. Sontek resepnya dari Endeus TV di bawah ini ya.Gunakan mangga indramayu atau manalagi untuk varian mangga mengkal yang tidak asam.