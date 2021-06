Resep Praktis Membuat Saus Tomat di Rumah

Bahan:

(Selain lebih sehat, rasa saus tomat buatanmu pun pasti lebih enak. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)



Cara membuat:

(yyy)

Saus tomat seringkali dijadikan sebagai pelengkap makanan agar rasanya jadi lebih nikmat dan lezat. Nah, jika biasanya kamu membeli saus tomat , sekarang tidak ada salahnya kalau kamu membuatnya sendiri di rumah. Selain lebih sehat, rasanya pun pasti sesuai dengan seleramu!Melansir dari The Spruce Eats, berikut bahan dan cara membuatnya!- Tomat (sekitar 2-3 kg untuk setiap liter saus yang ingin kamu buat)- Bawang bombay cincang (1 bawang sedang per 1 liter saus)- Bawang putih cincang (1 hingga 1 1/2 siung per liter)- Minyak goreng- Daun kemangi kering (1/2 sendok teh per 1 liter)- Oregano kering (1/2 sendok teh per 1 liter)- Garam, gula dan lada secukupnya- Wortel (bila kamu mau)- Paprika1. Rebus tomat selama 1 hingga 2 menit, untuk mengendurkan kulitnya, sehingga lebih mudah saat dikupas. Kemudian, bilas tomat dengan air dingin untuk menghentikan proses memasak, tiriskan.2. Setelah tomat cukup dingin untuk dipegang, kupas kulitnya, dan potong bagian batang yang digunakan untuk menempelkan tomat (ini disebut coring tomat). Kemudian, potong tomat menjadi dua, dan keluarkan bijinya, sisihkan.3. Tambahkan sekitar 1/4 cangkir minyak ke dalam panci besar. Kemudian, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga wangi. Jika kamu ingin menambahkan wortel atau paprika ke dalam saus, tumis bersama bawang bombay dan bawang putih.4. Lalu, masukkan tomat dan semua bahan yang tersisa ke dalam tumisan. Kemudian, kecilkan api, dan didihkan sampai saus mengental ambil diaduk agar saus tidak gosong.5. Setelah dingin, tuang saus ke dalam toples lalu tutup rapat.6. Saus tomat siap disantap dengan makanan lainnya.Selamat mencoba!