Itik Berempah hingga Shawarma jadi Menu Buka Puasa Bertemakan Treasure of Ramadan

Ragam menu buka puasa di Sana Sini Restaurant Pullman Jakarta (Foto: Pullman)

Jakarta: Puasa kali ini terasa spesial, karena pandemi covid-19 telah melandai. Beberapa spot berbuka puasa pun sudah mengumumkan menu spesial Ramadan yang patut kalian nikmati.



Salah satunya, Pullman Jakarta, yang pada Ramadan kali ini menawarkan beberapa pilihan menu berbuka puasa bertemakan Treasure of Ramadan. Mulai dari Itik Berempah, Chinese, Japanese, Western dan juga Middle Eastern sepeti Mezzeh, Hummus, Babaganous, Cous Cous Salad, Tabouleh, Shawarma dan masih banyak lagi. Ragam kuliner ini bisa kamu nikmati di Sana Sini Restaurant Pullman Jakarta.



"Sementara itu, untuk hidangan penutup tim kuliner kami juga telah menyiapkan hidangan khas Turki seperti Baklava, Kue Umm Ali dan Madu Namoura serta hidangan penutup khas Indonesia seperti Colenak dan Kicak yang tidak kalah nikmatnya," ujar Debora Sandra, Social Media Marketing Specialist.



Sana Sini Break the Fasting dapat kamu nikmati dengan harga Rp440.000++ per orang untuk reservasi pada 2 -10 April dan IDR 480.000++ per orang untuk reservasi pada 11 - 24 April 2022.



"Meski saat minggu kedua Ramadan harganya naik, tapi kami juga menambah variasi makanan yang lebih menarik lagi," terang Debora.

Sana Sini To Go Ramadan

Pada Ramadan kali ini, bagi kamu yang tak sempat keluar rumah atau kantor, pihak Pullman juga menawarkan fasilitas Sana Sini To Go Ramadan. Di mana kamu dapat berbuka puasa dengan nyaman di rumah atau kantor sambil menikmati sajian buka puasa yang lezat yang dikemas dengan kotak eksklusif dari Sana Sini Restaurant.



Dengan menampilkan berbagai makanan mengugah selera khas Indonesia, tersedia paket paket berbuka puasa Eid Dinner Hamper Rp 3.600.000-nett untuk 6 orang dan paket Ramadan Breakfasting Rp 175.000++ per orang.



"Sana Sini to Go Ramadan merupakan pilihan yang tepat bagi anda yang ingin menikmati pengalaman berbuka puasa yang berbeda dan juga dapat dijadikan hadiah baik untuk keluarga atau rekan anda yang dapat kami kirimkan langsung kepada mereka," terang Debora.

Authentic Ramadan at Kahyangan

Yang menarik, kamu dapat menikmati pengalaman berbuka puasa bersama keluarga atau rekan kerja di restoran legendaris Kahyangan Jakarta. Berada tepat di lantai 28, kamu bakal merasakan berbuka puasa dengan pemandangan yang spektakuler kota Jakarta.



Soal Menu, restoran ini menawarkan pilihan set shabu-shabu dan sukiyaki, termasuk Ta'jil, Chawan Mushi dan Salmon Croquette dan Pandan Gula Malaka sebagai penutup makan buka puasamu. Pilihan menu ini tersedia mulai dari 2 April hingga 2 Mei 2022 dengan harga mulai dari Rp 780.000++ per orang.

Ramadan Delight by Makaron Bake Shop

Momen Ramadan juga sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan bersama teman, rekan kerja, atau mitra bisnismu. Makaron Bake Shop mempersembahkan Ramadan hampers dengan beragam suguhan lezat yang di dikemas secara eksklusif, yang merupakan cara terbaik untuk berbagi.

(FIR)