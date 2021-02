Bingung Olah Daun Kelor? Coba Deh Dibikin Sup

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Daun kelor merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat bernutrisi. Bila kamu bingung mengolahnya bagaimana, mungkin kamu bisa olah jadi sup kelor jagung.



Mengutip dari Buku Program Nutri Menu Royco, Masak Lezat dan Bergizi Sesuai Isi Piringku, daun kelor memiliki sejumlah manfaat. Seperti mencegah anemia, menjaga sel-sel tubuh, kuku, rambut dan kulit.



Sebab dalam 100 gram daun kelor kering mengandung, zat besi 25 kali lebih banyak dari bayam, vitamin C 12 kali lebih banyak daripada jeruk, vitamin A 10 kali lebih banyak dari wortel, kalsium 17 kali lebih banyak dari susu, protein 9 kali lebih banyak dari yogurt, dan kalium 15 kali lebih banyk dari pisang.



Nah untuk itu cocok bila kamu mengolah daun kelor dengan cara membuat sup kelor jagung. Resep ini untuk 4 porsi dengan harga bahan kurang lebih Rp12 ribu.





Bahan:



-100 g daun kelor



-1 buah jagung manis, pipil



-1 buah labu siam, kupas, potong dady



-2 siung bawang putih, iris



-2 butir bawang merah, iris



-1 lembar daun salam



-1 L air



-1 sdt royco kaldu ayam



-1 sdm gula pasir





Cara memasak



1. Didihkan air, masukkan bawang putuh, bawang merah, dan daun salam, masak sebentar.



2. Masukkan labu siam, masak setengah matang. Masukkan jagung, aduk rata.



3. Tambahkan daun kelor, royco, dan gula.



4. Aduk rata dan sajikan.



Sup daun kelor ini memiliki energi 149.9 kkal. Rasanya enak dan rendah kalori, cocok untuk kamu yang ingin hidup sehat tanpa mencemaskan kenaikan berat badan. Selamat mencoba!

(FIR)