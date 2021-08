Ruang Tamu Vs Ruang Keluarga, Apakah Peerbedaannya?

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Banyak orang yang mungkin sulit membedakan antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Jika dilihat secara sekilas, kedua ruangan ini memang memiliki tampilan yang sama.



Seringkali, orang menganggap bahwa ruang tamu sama saja dengan ruang keluarga. Padahal sebenarnya kedua ruangan tersebut berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda juga.

Ruang tamu

Selain dapur, ruang tamu adalah tempat utama lainnya di mana anggota keluarga menghabiskan waktunya. Menurut Joan DeJean, penulis di New York Times, ruang tamu pada awalnya merupakan tempat formal untuk menyambut tamu pada abad ke-17. Namun fungsinya perlahan berubah, menjadi sesuatu yang lebih santai atau tempat berkumpul seperti yang kita ketahui saat ini.



Pada rumah-rumah kontemporer, ruang tamu memiliki nuansa yang sangat santai. Akan tetapi, pada rumah-rumah lainnya terutama pada rumah yang lebih besar dengan area yang lebih banyak, biasanya ruang tamu benar-benar digunakan hanya untuk keperluan formal saja.



"Beberapa rumah memiliki ruang tamu besar yang hanya sesekali digunakan, sementara kegiatan sosial biasa berlangsung di ruangan yang lebih kecil seperti ruang keluarga atau ruang rekreasi. Dan di banyak rumah, orang bersosialisasi di dapur. Sementara ruang tamu, hampir jarang digunakan," demikian DeJean menjelaskan.

Ruang keluarga

Ruang keluarga memiliki fungsi yang serupa di rumah dengan ruang tamu. Ini adalah tempat berkumpulnya semua orang untuk berkumpul dan bersantai bersama di pengujung hari. Namun memang ada beberapa perbedaan. Ruang keluarga adalah ruang yang lebih santai, dan cenderung lebih ramah anak.



Penulis buku Avi Friedman dan David Krawitz, dalam bukunya yang berjudul Peeking Through The Keyhole menuliskan bahwa, pada masa Perang Dunia Kedua, ruangan baru diciptakan untuk mengakomodasi aktivitas yang tidak cocok dilakukan dalam ruang tamu yang formal,” ujar mereka.



“Dan ruang keluarga, yang dilengkapi dengan televisi dan furniture yang bisa digunakan oleh anak-anak menjadi ruangan informal dimana anggota keluarga dapat bersantai dan beristirahat bersama-sama,” catat keduanya.

(FIR)