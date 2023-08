Pada Era Endemi, Cat yang Berkualitas Mementingkan Aspek Ini

(FIR)

Penggunaan cat di beberapa bangunan, baik skala kecil maupun besar, mayoritas hanya difokuskan pada fungsi, kualitas, dan daya tahan pada cat itu sendiri. Padahal ada aspek yang juga harus diperhatikan, salah satunya lingkungan.Hal inilah yang ditekankan Mowilex saat memproduksi cat. Setidaknya ada beberapa aspek yang mereka tekankan demi kehidupan berkelanjutan.Mowilex membedakan dirinya dengan upaya dalam bidang keberlanjutan yang patut diperhatikan, termasuk: sertifikasi netral karbon empat tahun berturut-turut, investasi besar dalam tenaga surya serta, baru-baru ini, penanaman 50.000 pohon yang akan melindungi garis pantai, hingga menangkap karbon dari udara.Pada awal tahun ini, Mowilex juga telah membuka pabrik baru yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon hingga 7%. Bangunan hijau tersebut memiliki teknologi inovatif dan sistem pengolahan air zero-waste di mana air yang digunakan diproses dan digunakan kembali dalam proses produksi hingga tidak ada limbah air.Dari beberapa strategi di atas, Mowilex pun diganjar penghargaan Best Managed Companies in Indonesia 2023 dari Deloitte. Menariknya, ini adalah tahun kedua berturut-turut Mowilex menerima penghargaan tersebut.Penghargaan ini diberikan karena Mowilez telah menunjukkan kepemimpinan industri, manajemen kualitas, dan keberhasilan ekonomi. Best Managed adalah program unggulan yang dipersembahkan oleh Deloitte Private, salah satu divisi dari Deloitte yang secara eksklusif berfokus untuk melayani klien swasta."Tim manajemen Mowilex mencari keseimbangan yang rumit dan seringkali bertentangan antara kepentingan pemegang saham, pelanggan, dan karyawan, sekaligus menerapkan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami beroperasi di industri yang sangat kompetitif yang menuntut kami untuk terus berinovasi dan kami selalu berupaya agar efisien," kata Niko Safavi, CEO PT Mowilex Indonesia."Kami tidak bermaksud untuk memenangkan penghargaan. Sebaliknya, visi kami adalah menjadi merek cat yang paling terpercaya di Indonesia. Penghargaan oleh Deloitte ini, sebuah organisasi yang dikenal memiliki integritas dan kredibilitas yang luar biasa, menunjukkan bahwa Mowilex berada di jalur yang benar," sambungnya.Deloitte Indonesia memberikan penghargaan untuk Mowilex pada acara di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. Perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan dari Deloitte dievaluasi secara independen berdasarkan kerangka kerja yang diterapkan pada 1.300 perusahaan Best Managed Companies lainnya di seluruh dunia. Penilaian tersebut berdasarkan strategi perusahaan, kemampuan dan inovasi perusahaan, budaya dan komitmen perusahaan, serta tata kelola dan keuangan perusahaan.Roy Tedja, Best Managed Companies Leader dari Deloitte Indonesia mengatakan, Mowilex telah bergabung dalam suatu komunitas elit global yang terdiri dari perusahaan Best Managed Companies lainnya di 46 negara di seluruh dunia, dan berada di garis depan industri mereka, telah berkontribusi dalam komunitas bisnis mereka dan juga untuk perekonomian Indonesia."Saya yakin mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang tahun 2023," tutur Roy.