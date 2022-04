5 Kiat Sukses Mempersiapkan Diri di Era Endemi Covid-19

1. Aktif mengikuti seminar online

2. Melakukan personal branding

3. Digital marketing

4. Co Branding

5. Berolahraga secara bijak

(FIR)

Lebih dari dua tahun, Pandemi Covid-19 memaksamu beradaptasi dengan gaya hidup bersih dan sehat. Selain membuatmu lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan pandemi juga menuntut penyesuaian dalam cara kita belajar, bekerja, berinteraksi bahkan berolahraga.“Selama pandemi, kita semakin akrab dengan gaya hidup virtual. Kehadiran platform digital sangat membantu kita dalam belajar dan bekerja dari rumah. Meskipun diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, bukan berarti kita hanya berdiam diri saja," ujar Galih Mandala Putra, pelatih sekaligus pembicara Digital Marketing yang juga pendiri FEB Influencer Agency.Berikut ini Galih membagikan kiat mempersiapkan diri agar sukses di era endemi covid-19:"Salah satu langkah pintar yang dapat dilakukan adalah dengan aktif mengikuti seminar atau pelatihan online untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan atau bakat sebagai bekal untuk menghadapi persaingan kedepannya,” tutur Galih.Kelebihan waktu yang bisa kamu dapat dari School from Home (SFH) dan Work from Home (WFH) sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan personal branding. Dimulai dari langkah sederhana seperti membenahi akun media sosial.“Banyak yang masih belum menyadari bahwa di era digital ini, jejak digital sangatlah penting dalam membangun karier karena berkaitan dengan reputasi kita. Banyak pakar HR yang melakukan screening media sosial kepada calon pekerja yang melamar di perusahaannya," ucap Galih.Oleh karena itu, kamu perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pastikan apa yang kamu publikasikan dapat bermanfaat dalam membangun citra diri yang baik.Selain personal branding, Galih juga mengajakmu untuk bersiap menghadapi era baru dengan mempelajari digital marketing. Pandemi turut meningkatkan aktivitas belanja online, mendorong perusahaan e-commerce, perbankan, logistik, serta pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem jual-beli online yang lebih baik."Membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan usaha serta melakukan komunikasi yang atraktif namun tetap efektif," jelas Galih.Dalam menyongsong era baru pasca pandemi, menurut Galih, banyak yang bersemangat menyusun rencana dan langkah ke depan, namun justru melupakan salah satu kunci penting yaitu memiliki bekal berupa jiwa dan raga yang sehat."Bukan hanya cara belajar, bekerja dan berusaha yang perlu penyesuaian, cara kita menjaga kesehatan termasuk berolahraga juga perlu berevolusi. Bukan sekadar berolahraga dengan keras, namun berolahraga secara pintar dan bijak, yaitu berolahraga sambil memahami kondisi tubuh," ucap Galih.Karena, menurut Galih, kemampuan tubuhmu berbeda-beda, maka penting bagimu untuk mengenal tubuh masing-masing. Salah satu caranya dengan memantau bagaimana tubuh kita merespon gerakan-gerakan olahraga yang kita lakukan.Salah satu gadget andalan Galih agar dapat berolahraga secara pintar adalah Amazfit Bip U Pro. Sesuai dengan tagline-nya yaitu step into smart fitness, Amazfit Bip U Pro merupakan smartwatch yang dirancang dengan 60+ sport modes yang dapat mendampingi penggunanya dalam melakukan olahraga yang disukai ataupun yang sesuai dengan kemampuan fisiknya.“Amazfit Bip U Pro merupakan smartwatch yang dilengkapi dengan PAI™ Health System, fitur yang dapat mengubah data detak jantung, aktivitas terlacak, dan data kesehatan lainnya menjadi skor yang dipersonalisasi, sehingga pengguna dapat memahami kesehatan fisiknya secara real-time," jelas Galih."Dengan ini kamu dapat melakukan olahraga ataupun aktivitas lain sambil terus mengamati bagaimana tubuhnya merespon melalui pemantauan tanda-tanda vital. Dengan memantau tanda-tanda vital tubuh secara rutin, kamu dapat mengetahui dan bertindak lebih cepat saat tubuh membutuhkan perhatian khusus sehingga membantu mencapai keseimbangan antara pikiran dan tubuh," pungkas Galih.