Stable Earn Tawarkan Investasi Jangka Pendek dengan Return Stabil yang Dijamin Negara

Aplikasi investasi digital, Bibit.id, baru saja menghadirkan produk baru, yaitu Stable Earn, sebagai alternatif investasi bagi investor yang menginginkan return stabil dalam jangka pendek.Diketahui, Stable Earn merupakan produk investasi baru di Bibit dengan grafik return lurus naik dan stabil ketika investor meng-hold produk tersebut sampai jatuh tempo. Produk ini memiliki tenor hanya beberapa bulan saja sehingga sangat cocok untuk investasi jangka pendek. Saat ini, tenor Stable Earn yang tersedia di Bibit adalah lima bulan.Dari segi keamanan, Stable Earn juga sudah 100 persen aman dijamin negara, sehingga para investor tak perlu khawatir untuk berinvestasi Stable Earn di Bibit karena seluruh nilai investasi 100 persen dijamin negara tanpa batas maksimal. Nilai pokok investasi beserta return-nya juga dijamin akan diterima investor pada saat jatuh tempo.William selaku PR & Corporate Communication Lead Bibit.id, menyampaikan bahwa kehadiran produk Stable Earn menjadi jawaban untuk sebagian investor yang ingin mendiversifikasikan portofolio investasi mereka ke dalam produk investasi jangka pendek."Selain tujuan investasi jangka panjang seperti dana pensiun dan dana pendidikan anak, banyak investor di Bibit yang telah memiliki portofolio investasi untuk jangka pendek. Dalam hal ini, Stable Earn merupakan produk yang sangat cocok untuk investasi jangka pendek karena grafik return-nya stabil sampai jatuh tempo," katanya.Dengan berinvestasi di Stable Earn, return di hari kita melakukan pembelian adalah return tetap yang akan kita dapat apabila kita meng-hold sampai jatuh tempo. Sebagai contoh, apabila kita membeli Stable Earn di tanggal 18 Desember 2023, maka kita bisa mendapatkan return sebesar 5,51 persen per tahun apabila kita meng-hold produk tersebut sampai jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2024.William menambahkan, selain imbal hasil dan nilai akhir investasi sejak pembelian hingga jatuh tempo yang bisa dipastikan, produk ini memiliki beberapa keunggulan lain. Pertama, return Stable Earn lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank BUMN yang berada di kisaran 3-4 persen per tahun.Kedua, tidak seperti deposito di bank yang hanya dijamin hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, investasi di Stable Earn dijamin oleh negara dengan tanpa batas maksimal karena underlying asset-nya adalah Obligasi Negara. Ketiga, pajak Stable Earn hanya 10 persen, sementara pajak deposito adalah 20 persen.Menyambung apa yang William sampaikan, Doddy Prayogo, investor dan influencer di bidang investasi, mengatakan bahwa produk Stable Earn sangat cocok untuk pemula karena aman, memiliki return yang menarik, dan grafik return-nya naik lurus dan stabil.Pembelian minimal untuk produk Stable Earn adalah Rp1 juta. Untuk bisa membelinya di Bibit, pengguna perlu pertama-tama memastikan kalau akun Bibit mereka sudah di-upgrade ke Bibit Plus. Sebelum melakukan pembelian, pengguna juga perlu memastikan bahwa mereka sudah melakukan deposit ke Rekening Dana Nasabah (RDN)."Dari halaman Home di aplikasi Bibit, pengguna bisa klik Explore dan memilih produk investasi Stable Earn yang tersedia. Estimasi waktu pembelian Stable Earn akan selesai dalam 2-3 hari kerja sejak pengguna melakukan submit pembelian. Setelah pembelian terverifikasi, maka akan otomatis masuk ke dalam portofolio Stable Earn di aplikasi Bibit," tutup William.