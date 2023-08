Akun Ini Mengemas Konten Inspirasi dengan Konsep Story Chat

(FIR)

Punya banyak cara untuk bisa memberikan informasi yang inspiratif dan up to date yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari bagi generasi muda. Salah satunya yang dilakukan Ahquote dengan konten inspirasi yang memilikik konsep stoty chatAhquote yang telah memiliki 995 ribu pengikut di Instagram dan 219 ribu pengikut di TikTok, muncul dengan sesuatu yang berbeda dan menarik hati para followers-nya.Mereka merilis cerita berjudul "Aca & Arkan," sebuah mini story yang dikemas dalam bentuk story chat, menjadi daya tarik utama yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengikut setianya. Cerpen ini telah memiliki lebih dari 40 part, dan terus memikat hati para pembaca dengan setiap rilisnya.'Aca & Arkan' adalah cerita yang dikisahkan melalui bentuk percakapan dalam story chat, menciptakan pengalaman membaca yang unik dan berbeda dari cerita-cerita lainnya. Cerpen ini bercerita tentang kisah persahabatan dan cinta gen Z di tengah liku-liku kehidupan dua tokoh utamanya, Aca dan Arkan.'Aca & Arkan' telah menjadi daya tarik utama bagi para followers Ahquote. Cerpen ini selalu ditunggu dengan antusiasme yang tinggi setiap kali ada rilisan baru. Dikemas dalam story chat, cerpen ini cocok dengan gaya membaca generasi muda, khususnya para pengikut Ahquote yang berasal dari kalangan Gen Z."Adanya Aca & Arkan ini, Ahquote bisa buktiin kalau cerita dalam bentuk story chat bisa menjadi daya tarik yang membantu Ahquote bisa mendekatkan diri dengan banyak orang," ujar CEO dan Founder Ahquote Wisnu Afandi.Ahquote merupakan akun media sosial alternatif yang bertujuan untuk memberikan kutipan (quote) yang relatable dengan kehidupan sehari-hari. Dari mulai motivasi diri, cinta, persahabatan, hingga tantangan hidup, akun ini menghadirkan kutipan-kutipan yang menggambarkan pengalaman dan emosi yang sering dialami oleh banyak orang.Selain kutipan, Ahquote juga memberikan informasi up to date yang relevan dan menarik bagi kalangan gen Z. Wisnu Afandi, CEO dan Founder Ahquote, adalah seorang mahasiswa yang berdedikasi untuk menginspirasi generasi muda melalui kata-kata wise dan konten positif. Melalui Ahquote, Wisnu ingin menciptakan perbedaan positif dalam hidup orang lain, terutama gen Z, yang seringkali dihadapkan pada tekanan dan ekspektasi tinggi dari berbagai aspek kehidupan."Dengan tujuan untuk terus selalu menyebarkan semangat positif dan memberikan dampak positif pada negeri ini, Ahquote diharapkan akan terus menjadi sumber inspirasi yang bisa membantu khususnya gen Z untuk tumbuh dan berkembang agar menjadi individu yang kuat dan penuh makna dalam menjalani kehidupan," tutupnya.