Fitur Tersembunyi Samsung Galaxy Note S20 Ultra

Samsung Galaxy Note S20 Ultra (Foto: Istimewa)

Jakarta: Di era saat ini smartphone memiliki kegunaan yang sangat variatif. Salah satunya untuk kebutuhan produktivitas.



Seiring dengan kebutuhan banyak kalangan yang ingin segala sesuatu jadi makin cepat, mudah tapi tetap simpel. Ngomongin produktivitas, Samsung Galaxy Note S20 Ultra jadi seri Galaxy dari Samsung hadir untuk mempermudah banyak sekali pekerjaan. Sayangnya, belum banyak orang tahu, fitur-fitur tersembunyi biar kerjaannya makin sat-set kalau pakai Galaxy Note S20 Ultra. Penasaran?

Tambah Agenda di Calendar

Belakangan kalender di smartphone enggak sekadar jadi penunjuk tanggal, tapi juga reminder agenda. Ada meeting atau urusan yang mesti cepet dikelarin? S Pen Galaxy Note S20 Ultra bisa dipakai untuk menambahkan jadwal atau agenda di kalender. Tulis nama agenda menggunakan S Pen, pilih Lasso, lingkari area tulisan, sesuaikan ukuran huruf dengan kotak pada aplikasi Kalender dan tempatkan di area yang diinginkan. Beres!

Deteksi Wajah Makin Cepat

Keberadaan Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai bikin masker jadi aksesoris wajib saat beraktivitas di luar rumah. Fitur Face Recognition di banyak smartphone pun jadi sedikit lebih lama karena masker yang kita pakai sedikit menutupi wajah. But thanks to Add Alternative Look from Galaxy Note S20 Ultra! Pilih fitur Add Alternative Look dengan menambahan tampilan wajah saat menggunakan masker. Sehingga dapat membuat pengenalan wajah lebih cepat.

Corat-Coret di File PDF

File PDF adalah jawaban agar banyak gadget bisa membaca isi dokumen tanpa perlu menyesuaikan di banyak software bawaan. Kalau di laptop file PDF udah nggak bisa diapa-apain lagi, beda kalau kamu pakai Galaxy Note S20 Ultra yang memiliki fitur import PDF. Jadi bikin catatan, tanda tangan atau corat-coret penting pada file PDF bisa kamu lakukan dengan stylus dari Galaxy Note S20 Ultra.

Bye-bye colok ke laptop!

Transfer file dari handphone ke laptop atau sebaliknya dulu rasanya repot banget! Sekarang makin gampang gara-gara Galaxy Note S20 Ultra karena bisa terhubung langsung dengan Windows. Saat butuh transfer atau insert file, tinggal drag saja layaknya memindahkan file ke folder biasa. Buka aplikasi di Galaxy Note S20 Ultra kamu juga bisa di Windows. Jadi enggak perlu mondar-mandir laptop smartphone terus.



(YDH)