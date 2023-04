Ini 5 Alasan Diciptakannya Huawei Watch Buds

1. Desain akses pop-up magnetik di bawah layar

2. TWS yang mungil

3. Cepat untuk baterai smartwatch dan TWS berdaya tahan lama

4. Fleksibilitas memantau pola hidup sehat lewat fitur-fitur kesehatan



5. Menampilkan keindahan arsitektur Kota Paris pada pergelangan tangan

(FIR)

Belakangan, dunia gadget dihebohkan dengan kehadiran Smartwatch buatan Huawei yang unik, namanya Huawei Watch Buds. Kehadiran smartwatch ini dianggap inovatif, karena memadukan antara true wireless studio (TWS) dengan smartwatch dalam satu perangkat.Tak ayal, inovasi teknologi mutakhir wearables yang belum pernah ada di Indonesia ini berhasil meraih 8 penghargaan internasional. Di antaranya adalah Best of Mobile World Congress (MWC) 2023 dan Editor’s Choice.Patrick Ru, Country Head of Huawei Device Indonesia mengatakan, Huawei selalu berinovasi untuk dapat menghadirkan terobosan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen."Tahun ini, kami bangga dapat mempertahankan kepemimpinan kami di industri wearables dengan meluncurkan Huawei Watch Buds, dengan berbagai kecanggihan teknologi agar dapat menjadi yang terdepan," ujar Patrick dalam keterangan pers."Perangkat ini akan menjadi sarana praktis bagi pengguna dalam menemani aktivitas harian, mulai dari pendampingan hidup sehat dari berbagai fitur health & fitness andal yang tersemat di dalamnya, mudah menggunakan TWS di berbagai situasi dan kondisi, sekaligus menunjang penampilan stylish berkat desainnya yang modern," sambungnya.Huawei Watch Buds menjadi inovasi perangkat revolusioner yang tidak hanya unik, namun juga memberikan manfaat teknologi 2 in 1 dengan membawa perspektif baru dalam penggunaan wearables sehari-hari.Perilisan ini menjadi terobosan pertama dengan pop-up magnetik yang memadukan earbuds dan jam tangan untuk menciptakan kenyamanan pengguna. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan gadget ini dalam berbagai skenario kehidupan mulai dari mendengarkan musik, memantau kesehatan, pola tidur dengan tampilan yang lebih trendy dalam kondisi informal maupun formal.Berikut ini alasan lengkapnya, mengapa gadget ini hadir diciptakan:Banyak orang semakin menggemari TWS karena performa suara menawan di balik desainnya yang ringan dan tanpa kabel. Namun, bentuknya yang kecil tersebut terkadang tidak benar-benar aman saat disimpan.Mulai dari risiko terlepas karena wadahnya tak sengaja terbuka, apalagi saat ditaruh bersama benda-benda lain dalam tas menjadi alasan mengapa seringkali orang sibuk merogoh-rogoh tas untuk mencarinya. Belum lagi jika penggunanya teledor lupa menempatkan TWS dan wadahnya, bisa bikin susah mencarinya.Menjawab tantangan tersebut, Huawei Watch Buds hadir dengan desain 2 in 1 yang inovatif, menggunakan desain penutup pop-up magnetik untuk penyimpanan TWS.Body Huawei Watch Buds terbuat dari baja murni dengan circuit boards dam material tembaga kelas atas yang fleksibel. Biasanya digunakan pada ponsel lipat. Engsel Huawei Watch Buds telah teruji mampu menahan lebih dari 100.000 kali buka tutup, dan bahkan tetap berfungsi normal setelahnya.Kamu enggak perlu pusing mencari posisi yang tepat karena kedua earbuds mengadopsi desain dengan susunan magnet berbentuk cincin 360°, yang memungkinkannya terpasang ke penutup jam tangan dari sisi manapun.Dengan Innovative Mutual Magnet Array, earbuds dapat secara otomatis tersemat pada permukaan dalam smartwatch. Kamu juga tak perlu takut earbuds-nya akan terlepas karena kekuatan medan magnet pada perangkat 40% lebih tinggi daripada magnet tunggal.Kehadirannya yang menyatu dengan smartwatch saja telah menjadi keunikan tersendiri dari sepasang TWS pada Huawei Watch Buds. Berbentuk segi delapan melingkar dengan berat hanya 4 gram, menjadikannya TWS paling kecil dan paling ringan dari Huawei.Fitur-fiturnya sangat brilian, seperti di antaranya Wide Area Auricle Touch Control, yang memudahkan pengguna untuk mengatur musik dan volume cukup dengan mengetuk daun telinga atau bagian depan telinga.Tak ketinggalan, fitur Active Noise Cancellation (ANC) pada Huawei Watch Buds merupakan yang terdepan di kelasnya, dilengkapi mikrofon ganda dengan pickup audio dan sensor bone conduction. Kedua mikrofon dapat menangkap vokal dan suara sekitar dengan jelas dan bersih.Adapun sensor bone conduction mampu menyerap dan membedakan suara bising dari suasana sekitar, yang kemudian melewati algoritma peredam bising Deep Neural Network (DNN) untuk disaring secara efektif. Pola tersebut memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna untuk melakukan panggilan di manapun tanpa gangguan suara bising.Bagian pop up layar smartwatch dapat menempatkan kembali TWS di unit pengisi daya dengan mudah. Untuk ketahanan baterainya, Huawei Watch Buds didukung oleh charging rings 360 derajat yang dapat digunakan untuk mengisi daya earbuds dari berbagai sisi.Adapun untuk baterai jam tangannya sendiri dapat diisi dengan mudah melalui Huawei Watch Wireless Super Charger dari material keramik oksida konduktif terbaru, yang mampu membuang panas dua kali lipat lebih dari jam tangan sejenisnya. Dalam pengisian daya 2 device dalam 1 kali pengisian, daya tahan baterai bisa sampai dengan 3 hari.Kamu bisa memantau kesehatan untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat hanya melalui layar. Huawei Watch Buds menghadirkan rangkaian fitur kesehatan andal, dari fitur memantau detak jantung secara akurat selama 24 jam hingga mendampingimu menjalankan gaya hidup sehat dengan menyenangkan.Selain itu, kamu bisa mendapatkan panduan untuk meningkatkan kualitas tidur dari fitur Huawei TruSleep 3.0. Begitu juga dengan kesehatan mental, Huawei Watch Buds juga dapat membantu meredakan stres lewat panduan yang bersertifikat.Huawei Watch Buds memiliki sentuhan elegan saat dikenakan untuk berbagai penampilan. Mulai dari gaya casual sehari-hari hingga tampilan formal untuk acara istimewa.Smartwatch menjadi salah satu fashion item penting untuk menunjang penampilanmu. Inilah yang menjadi kelebihan Bu Watch Buds, yang terinspirasi dari arsitektur ikonik Kota Paris.Ornamen pola timbul 710 clous de Paris yang menghiasi bagian button dan crown jam tangan ini, memberikan sentuhan elegan saat dikenakan untuk berbagai penampilan, mulai dari gaya casual sehari-hari hingga tampilan formal untuk acara istimewa.