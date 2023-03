Teknologi Software Ini Bantu Integrasi Operasional Bisnis Kuliner

(Berlokasi di Hall 1 ICE BSD Tangerang, ESB memperkenalkan produk teknologi software operasional bisnis kulinernya dari tanggal 10-12 Maret 2023. Foto: Dok. Istimewa)

Partisipasi ESB di IFBC Expo 2023

(TIN)

Bisnis waralaba kuliner menjadi primadona karena pasar yang besar, kemudahan menjalankan usaha dengan dukungan pemilik waralaba atau franchisor, serta memiliki tingkat risiko rendah dan potensi keuntungan yang lebih besar karena branding yang sudah terbentuk.Saat ini waralaba di bidang kuliner masih menjadi yang terbanyak dari bidang lainnya. Pada 2021, Kementerian Perdagangan RI menyebut kuliner sebagai bidang yang mendominasi bisnis waralaba di Indonesia dengan porsi sebesar 53 persen, diikuti bidang ritel sebesar 15,3 persen.Namun pemegang waralaba umumnya adalah pebisnis pemula, dan sayangnya tidak sedikit yang gagal sebab belum adanya sistem operasional bisnis yang matang.PT Esensi Solusi Buana (ESB) hadir sebagai sebuah solusi bagi pemula di bisnis kuliner. ESB memiliki teknologi software yang terintegrasi khusus untuk operasional bisnis kuliner. Teknologi ini dapat meningkatkan laba bisnis kuliner melalui efisiensi waktu, biaya, serta layanan yang efektif untuk para pengguna ekosistem ESB.CEO dan Co-Founder ESB, Gunawan mengungkapkan bahwa ESB adalah solusi yang tepat untuk membantu operasional para pebisnis kuliner pemula.“Platform teknologi ESB menghadirkan solusi end-to-end berbasis cloud untuk membantu pelaku usaha kuliner mengelola operasional bisnis kulinernya. Sehingga pemilik bisnis dapat fokus melakukan keahlian utamanya yaitu mengembangkan bisnis kuliner,” ujar Gunawan.Solusi end-to-end yang dihadirkan ekosistem ESB menjadikan ESB berbeda dengan teknologi bisnis kuliner lainnya. Ekosistem ESB memungkinkan pengusaha kuliner untuk menjalankan bisnisnya hanya melalui satu platform.Contohnya seperti pemesanan bahan makanan yang dapat dilakukan melalui ESB Goods, layanan kasir melalui ESB POSLite. Kemudian pemesanan melalui ESB Order dan reservasi melalui ESB Book. Hingga layanan loyalty program melalui ESB Loop.Melengkapi ekosistem digital ESB, dihadirkan juga platform berbasis website yaitu Ayomakan yang langsung diintegrasikan dengan ESB POS. Melalui Ayomakan, ESB tidak hanya membantu operasional bisnis merchant, tapi juga dapat meningkatkan transaksi merchant dengan membantu paparan brand mereka, memudahkan order, sampai pembayaran.Selain itu, Ayomakan juga menjadikan merchant lebih mudah dijangkau oleh konsumen yang ingin melakukan delivery order, pick up hingga reservasi. Lebih lanjut, konsumen juga dapat mencari referensi tempat makan, melihat tren, dan review melalui Ayomakan.Banyak pebisnis kuliner lokal yang merasa terbantu operasional bisnisnya oleh ekosistem ESB, salah satunya Viarasa, franchisor yang memiliki 9 brand dengan lebih dari 350 outlet di seluruh Indonesia.“Ekosistem ESB memungkinkan data dari central kitchen hingga outlet-outlet kami terhubung, sehingga menghasilkan laporan dan penghitungan yang akurat. Fitur-fitur yang detail di ESB Core dan ESB PosLite juga dapat membantu kami memantau inventory, sehingga kami bisa melakukan keputusan di waktu yang tepat,” ujar CEO dan Owner Viarasa, Vincent.Komitmen ESB dalam membantu pebisnis kuliner pemula diwujudkan dalam partisipasi ESB di Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2023 yang berlokasi di Hall 1 ICE BSD Tangerang pada 10-12 Maret 2023.IFBC Expo 2023 diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama dengan Neo Expo Promosindo (Neoexpo) sebagai sarana referensi peluang usaha dan insight entrepreneurship terkini. Acara ini diikuti oleh 170 brand peluang usaha baik nasional maupun luar negeri.Melalui acara ini, ESB siap membantu pebisnis pemula untuk mendapatkan akses ke teknologi restoran terbaik. Pada gelaran IFBC Expo 2023 ini, ESB juga menargetkan sebanyak-banyaknya merchant untuk menjadi bagian dari ekosistem ESB.Guna mencapai target tersebut, khusus di IFBC Expo 2023 ini, ESB akan memberikan penawaran spesial kepada para pebisnis kuliner yang ingin mengefisiensikan bisnisnya. ESB memberikan promo spesial mulai dari Rp1.300/outlet per hari untuk aplikasi kasir digital, ESB POSLite.Selama gelaran ini, pebisnis juga bisa mengganti sistem aplikasi Point of Sales (POS) lama dengan ESB POSLite. Program khusus tersebut ditambah dengan dukungan sistem terintegrasi ESB selama satu tahun.Selain itu, fitur yang didapat juga lengkap mulai dari semua laporan tersedia, menu digital, terima metode pembayaran online dan offline, serta gratis loyalty system dan live di Ayomakan.com.“Kami berharap dengan hadirnya ESB, semakin banyak orang yang berani memulai bisnis kuliner tanpa harus memikirkan sistem operasional bisnis yang rumit,” tutup Gunawan.