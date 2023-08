Karies Bikin Gigi Rapuh, Ini Teknologi Teranyar untuk Mencegahnya

(FIR)

Salah satu permasalahan gigi adalah karies. Karies pada gigi merupakan kondisi di mana lapisan keras di luar gigi (email) terkikis oleh bakteri yang memproduksi asam.Karies dapat menyebabkan lubang kecil pada gigimu. Selain itu masalah ini juga dapat merusak jaringan gigi yang lebih dalam apabila tidak segera ditangani.Sebenarnya, karies gigi adalah masalah yang cukup umum terjadi pada banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sayang, permasalahan gigi ini kerap disepelekan.Padahal, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, karies gigi dapat menyebabkan komplikasi seperti mengubah struktur rahang, menimbulkan penyakit gusi, rasa nyeri yang hebat pada gigi, bahkan menimbulkan nanah atau abses di gusi.Seiring perkembangan teknologi yang mutahkhir, Formula memperkenalkan teknologi System Protective Layer (SPL) yang menjadi keunggulan utama pasta gigi Formula. Teknologi SPL adalah teknologi yang dikembangkan oleh Formula untuk melindungi email gigi dari serangan asam penyebab timbulnya karies pada gigi.Karies dapat membuat gigi rapuh dan berlubang. Adanya teknologi SPL ini membentuk lapisan pelindung pada email gigi sehingga mencegah dan meminimalisir kontak langsung gigi dengan asam."Kandungan senyawa Fluoride yang terdapat pada SPL menyediakan ion Fluoride dan membentuk Fluoro-apatit yang meremineralisasi gigi sehingga membuatnya lebih kuat dari serangan asam," jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group (Formula Oral Care) melalui keterangan pers.Untuk lebih memberikan gambaran mengenai bagaimana teknologi SPL ini bekerja melindungi gigi, para dokter gigi dari 24 negara menghadiri acara: The 9th ICD XV International Congress and Induction. Pada acara yang berlangsung pada tanggal 11 - 13 Juli di Merlynn Park Hotel Jakarta diselenggarakan oleh organisasi profesi dokter gigi dunia, International Collage of Dentists (ICD).Para dokter gigi peserta kongres diajak melakukan kegiatan 'Eggsperimen' di mana media yang digunakan merupakan cangkang telur yang memiliki kandungan kalsium sama seperti gigi manusia. Pada kegiatan ini ditunjukkan perbedaan cangkang telur yang dilapisi oleh pasta gigi Formula dengan cangkang telur yang dilapisi pasta gigi lain.Keduanya direndam beberapa saat dengan larutan cuka yang bersifat asam. Dapat dilihat cangkang telur yang dilindungi oleh teknologi SPL tidak berbuih banyak, karena kalsium pada cangkang telur tersebut lebih tahan serangan asam sehingga lebih sulit terkikis dan gigi lebih tetap terjaga."Kami mengajak para dokter gigi ICD untuk menyaksikan percobaan sederhana mengenai cara kerja teknologi SPL. Percobaan ini dapat dilakukan oleh siapapun karena sangat sederhana, namun dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana gigi dilindungi dari serangan asam," ujar Harianus."Kami berharap, para dokter gigi dari berbagai belahan negara di dunia ini mengetahui bahwa produk oral care asli Indonesia memiliki teknologi yang tidak kalah dengan produk-produk oral care lainnya," Tutup Harianus.