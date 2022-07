Game Virtual 'TB Warriors: Hunt & Find', Edukasi tentang Penyakit TBC Kekinian

(Tampilan Game TB Warriors – Hunt & Find Jakarta www.tbwarriors.com. Foto: Dok. Istimewa)

(Tampilan Game TB Warriors – Hunt & Find Bali www.tbwarriors.com. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Demi menekan angka penularan penyakit Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, PT Johnson & Johnson Indonesia secara resmi mengumumkan dimulainya gerakan sosialisasi ‘Bersatu Melawan TBC’ (United Against TB). Gerakan ini bertujuan memberdayakan kaum muda sebagai generasi untuk turut mendukung upaya penanggulangan TBC di Indonesia.Sebagai bagian dari gerakan sosialisasi tersebut, Johnson & Johnson meluncurkan sebuah inovasi melalui pendekatan kreatif yang dapat melibatkan peran generasi muda berupa gamifikasi ‘TB Warriors’. Sebuah gerakan yang dikemas dalam bentuk permainan virtual atau game. TB Warriors: Hunt & Find (Cari & Temukan) merupakan permainan yang mengajak publik dan anak muda untuk memahami tentang penyakit tuberkulosis (TBC). Permainan virtual yang dapat dilakukan secara berulang ini bertujuan mendorong dan membentuk perilaku dalam menghadapi dan menangani TBC, khususnya untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, hingga pengobatan.Selain itu, permainan ini juga diharapkan dapat menciptakan katalisator dari kalangan generasi muda, melalui pemahaman yang mereka dapattkan sehingga mampu berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman seputar TBC di kalangan teman, keluarga dan kolega.Saat memainkan TB Warriors game, pemain juga ditantang untuk dapat menemukan sebanyakmungkin karakter pada gambar yang menunjukkan gejala TBC, dalam durasi secepatmungkin. Gambar yang tersedia menunjukkan lokasi yang padat dengan berbagai aktivitas sehingga dibutuhkan kejelian untuk dapat menemukan karakter-karakter tertentu yang diharapkan.Setelah berhasil menemukan semua karakter tersebut, pemain akan mendapatkan aksesmenuju informasi terkait edukasi lebih lanjut mengenai TBC dan gejalanya. Pada akhirpermainan, pemain akan menerima jumlah skor yang akan direkam secara otomatis dalampapan peringkat.Inovasi kreatif ini juga memanjakan mata publik, karena Johnson & Johnson Indonesia turut melibatkan M. Syaifuddin Ifoed, seorang kartunis dan ilustrator asal Indonesia untuk mendesain dan mengilustrasikan permainan virtual ini.Permainan ini menyuguhkan ilustrasi spesifik terkait negara dimana pemain berada. Rancangan desainnya menampilkan pemandangan dan landmark lokal yang telah dikenal publik, di mana Jakarta dan Bali menjadi desain latar utama pada permainan ‘TB Warriors' Indonesia.Lebih lanjut, sebagai bagian dari gerakan ini, terdapat microsite www.tbwarriors.com yang juga menyediakan sumber edukasi, termasuk video pendidikan yang membahas topik utama, seperti ‘Apa itu TBC?’ dan ‘Gejala TBC’; cerita yang dapat membawa pemain memasuki kehidupan seseorang yang telah tertular TBC; dan informasi lain yang dapat diunduh.Devy Yheanne, Country Leader of Communications & Public Affairs PT Johnson & JohnsonIndonesia mengatakan gerakan United Against TB mengakui pentingnya mobilisasi generasi muda untuk mengakhiri TBC. Remaja dan pemuda pada rentang usia produktif 15-34 tahun secara tidak proporsional dapat terkena TBC dan membawa beban berat akibat penyakit ini."Sejalan dengan komitmen 10 tahun dalam membantu mengakhiri TBC, Johnson & Johnson menyadari bahwa langkah penting pertama adalah memungkinkan partisipasi kami dalam upaya nasional untuk mengakhiri TBC serta menjajaki inisiatif untuk mengajak generasi muda menjadi agen perubahan di Indonesia," tutup Devy.