Suntikan Penurunan Berat Badan Diharapkan Dapat Kurangi Obesitas

Suntikan yang diberikan sendiri

(Para ahli masih mempertanyakan mengenai efek jangka panjang mengenai suntikan penurun berat badan tersebut. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Penurunan berat badan yang signifikan

Masalah jangka panjang

Di seluruh dunia, tingkat obesitas hampir tiga kali lipat sejak 1975, dan masih terus meningkat. Dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kelebihan berat badan dan obesitas sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan.Pada tahun 2018, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan obesitas sebagai BMI 30 atau lebih tinggi dan menyatakan bahwa 42,4 persen orang dewasa di Amerika Serikat mengalami obesitas. Pada tahun 2019, 27 persen pria dan 29 persen wanita di Inggris mengalami obesitas.Melansir dari keteranangan Medical News Today, obesitas meningkatkan risiko banyak kondisi kesehatan, di antaranya penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, jenis kanker tertentu, termasuk payudara, ginjal, hati, dan usus besar.Banyak orang merasa sulit untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang moderat. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) telah merekomendasikan injeksi penurunan berat badan untuk digunakan di Inggris oleh National Health Service (NHS).Namun, badan pengatur Inggris belum sepenuhnya menyetujui perawatan dengan menggunakan obat semaglutide tersebut. Perawatan tersebut membuat orang merasa lebih kenyang, sehingga tidak terlalu lapar dan makan lebih sedikit.Dalam uji coba tahun 2021, 1.961 orang dewasa dengan BMI lebih dari 30 (rata-rata 37,9) dialokasikan dalam rasio 2:1 untuk pengobatan dengan semaglutide atau plasebo. Kelompok perlakuan memberikan suntikan semaglutide 2,4 miligram (mg) mingguan, kelompok kontrol menerima plasebo dengan cara yang sama.Semua orang yang mengambil bagian dalam uji coba juga mengikuti diet kalori dan meningkatkan aktivitas fisik mereka. Mereka menerima sesi konseling setiap empat minggu untuk membantu mereka mempertahankan perubahan gaya hidup.Hasilnya sangat mengejutkan. Dalam kelompok perlakuan, peserta kehilangan, rata-rata, 14,9 persen dari massa tubuh mereka selama 68 minggu percobaan. Mereka yang menerima plasebo mengurangi berat badan mereka rata-rata 2,4 persen.Kristin Kirkpatrick, ahli gizi terdaftar di Klinik Cleveland, mengatakan kepada Medical News Today bahwa dia menyambut baik hasilnya."Setiap kemajuan untuk membantu individu mengurangi risiko kondisi kronis umum adalah hal yang baik," paparnya.Orang-orang di kedua kelompok melaporkan beberapa efek samping ringan hingga sedang, seperti diare, perut kembung, dan gangguan pencernaan. Namun, terlepas dari efek samping ini, tidak ada peserta yang menghentikan pengobatan.Siapa yang bisa mendapatkan perawatan? Semaglutide telah direkomendasikan hanya untuk beberapa orang dengan obesitas, karena banyak yang dapat mencapai dan mempertahankan berat badan yang moderat melalui diet dan olahraga.NICE merekomendasikan agar spesialis meresepkan obat untuk orang yang memiliki BMI lebih dari 35 dan setidaknya satu kondisi kesehatan yang berhubungan dengan berat badan, seperti hipertensi, diabetes tipe 2, atau penyakit jantung koroner.Mereka mungkin meresepkannya kepada orang-orang dengan BMI lebih rendah dari 35 dalam keadaan luar biasa. NICE juga menyatakan bahwa seorang spesialis harus meresepkan obat sebagai bagian dari program manajemen berat badan dan untuk maksimum dua tahun.Para ahli mempertanyakan apakah obat ini merupakan solusi jangka panjang bagi mereka yang berusaha mencapai dan mempertahankan berat badan yang moderat. Salah satu peserta percobaan, yang kehilangan 22 persen dari berat badannya selama percobaan, menemukan bahwa nafsu makannya kembali setelah dia menghentikan suntikan, dan berat badannya bertambah.Kirkpatrick menyuarakan keprihatinan ini, “Yang ingin saya lihat adalah data jangka panjang tentang pemeliharaan penurunan berat badan jangka panjang. Banyak pasien yang saya lihat tidak hanya perlu mengubah cara mereka makan, tetapi mereka juga perlu mengubah hubungan mereka dengan makanan. Menurunkan berat badan itu sulit, tetapi mempertahankannya bisa lebih sulit lagi."