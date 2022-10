8 Kebiasaan Umum Ini Dapat Membahayakan Fungsi Ginjal

1. Sering komsumsi obat pereda sakit

(Dinukil dari laman resmi Unair, disebutkan seseorang dengan durasi tidur kurang dari lima jam dan lebih dari delapan jam sehari mempunyai risiko tinggi perkembangan penyakit gagal ginjal kronis. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Ginjal memiliki peran penting untuk dimainkan. Mereka membantu menghilangkan limbah dan cairan ekstra dari tubuh dan membantu menghilangkan asam untuk menjaga keseimbangan air, garam, dan mineral yang sehat.Tanpa keseimbangan yang sehat ini, saraf, otot, dan jaringan lain dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini mengapa sebabnya penting untuk merawat ginjal Ada banyak kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak ginjal kita. Berikut yang telah dinukil dari situs resmi Kidney, ada delapan kebiasaan yang bisa merusak ginjal seseorang.Dalam artikel "10 Common Habits That May Harm Your Kidneys" disebutkan, obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti NSAID (obat antiinflamasi nonsteroid) dan Analgesik, dapat meringankan rasa sakit dan nyeri, tetapi dapat membahayakan ginjal, terutama jika sudah memiliki penyakit ginjal. Kurangi penggunaan NSAID secara teratur dan jangan pernah melebihi dosis yang disarankan.Diet tinggi garam tinggi sodium, yang dapat meningkatkan tekanan darah dan, pada gilirannya, membahayakan ginjal. Bumbui makanan dengan bumbu dan rempah-rempah, bukan garam. Seiring waktu, mungkin merasa lebih mudah untuk menghindari penggunaan garam tambahan (natrium) pada makanan.Istirahat malam yang baik sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, utamanya ginjal. Fungsi ginjal diatur oleh siklus tidur -bangun yang membantu mengoordinasikan beban kerja ginjal selama 24 jam.Makanan olahan adalah sumber natrium dan fosfor yang signifikan. Banyak orang yang memiliki penyakit ginjal perlu membatasi fosfor dalam makanan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan fosfor yang tinggi dari makanan olahan pada orang tanpa penyakit ginjal mungkin berbahaya bagi ginjal dan tulang mereka.Tetap terhidrasi dengan baik membantu ginjal membersihkan natrium dan racun dari tubuh. Minum banyak air juga merupakan salah satu cara terbaik untuk menghindari batu ginjal yang menyakitkan.Mereka yang memiliki masalah ginjal atau gagal ginjal mungkin perlu membatasi asupan cairan mereka, tetapi bagi kebanyakan orang, minum 1,5 hingga dua liter air per hari adalah target yang sehat.Gula berkontribusi terhadap obesitas yang meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan diabetes, dua penyebab utama penyakit ginjal. Selain makanan penutup, gula sering ditambahkan ke makanan dan minuman yang mungkin tidak dianggap manis. Hindari bumbu, sereal sarapan, dan roti putih yang semuanya merupakan sumber gula.Tentu, merokok tidak baik untuk paru-paru atau jantung kamu. Tapi tahukah kamu bahwa merokok juga tidak baik untuk ginjal? Orang yang merokok lebih mungkin memiliki protein dalam urine – tanda kerusakan ginjal.Minum berat secara teratur – lebih dari empat gelas sehari – telah ditemukan menggandakan risiko penyakit ginjal kronis. Peminum berat yang juga merokok memiliki risiko masalah ginjal yang lebih tinggi. Perokok yang merupakan peminum berat memiliki sekitar lima kali kemungkinan terkena penyakit ginjal kronis dibandingkan orang yang tidak merokok atau minum alkohol secara berlebihan.