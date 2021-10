5 Olahraga Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan

1. Berjalan kaki

(FIR)

Selain diet olahraga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh mereka yang mencoba menurunkan berat badan. Olahraga dapat membakar kalori, dan ini memainkan peran kunci dalam penurunan berat badan.Selain membantu menurunkan berat badan , olahraga telah dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatan lainnya. Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah jenis-jenis olahraga yang bagus untuk menurunkan berat badan:Berjalan kaki merupakan salah satu olahraga terbaik untuk menurunkan berat badan. Ini adalah cara yang nyaman dan mudah bagi pemula untuk mulai berolahraga tanpa merasa kewalahan atau perlu membeli peralatan.Selain itu, lari adalah olahraga intensitas rendah, yang berarti tidak membuat sendi stres. Menurut Harvard Health, diperkirakan orang seberat 155 pon (70 kg) membakar sekitar 167 kalori per 30 menit berjalan dengan kecepatan sedang 4 mph (6,4 km/jam).Jogging dan lari adalah olaharga yang bagus untuk membantu dalam menurunkan berat badan. Harvard Health memperkirakan bahwa seseorang dengan berat 155 pon (70 kg) membakar sekitar 298 kalori per 30 menit jogging dengan kecepatan 8 km/jam, atau 372 kalori per 30 menit berlari dengan kecepatan 9,km/jam.Bersepeda adalah olahraga populer yang meningkatkan kebugaran dan dapat membantu menurunkan berat badan. Meskipun bersepeda secara tradisional dilakukan di luar ruangan, banyak gym dan pusat kebugaran memiliki sepeda statis yang memungkinkan kamu tetap bersepeda meskipun berada di dalam ruangan.Latihan angkat beban adalah pilihan populer bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Dengan melakukan latihan angkat beban, kamu dapat membangun kekuatan dan meningkatkan pertumbuhan otot. Hal ini dapat meningkatkan tingkat metabolisme istirahat (RMR), atau berapa banyak kalori yang dibakar tubuh saat sedang istirahat.Berenang adalah cara yang menyenangkan untuk menurunkan berat badan dan menjadi bugar. Harvard Health memperkirakan bahwa orang dengan berat 70 kg membakar sekitar 233 kalori dalam setengah jam.Keuntungan lain dari berenang adalah ini termasuk intensitas rendah, yang berarti tidak memberatkan sendi. Ini menjadikannya pilihan yang bagus untuk orang yang mengalami cedera atau nyeri sendi.