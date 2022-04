Sejumlah Manfaat Kopi untuk Kesehatan Liver

1. Kopi dapat melindungi liver dari fibrosis

2. Kopi dapat membantu mengatur tingkat enzim

3. Kopi dapat mengurangi risiko sirosis

4. Kopi dapat mengurangi risiko kanker dan penyakit liver

(FIR)

Banyak orang yang mungkin sudah tahu mengenai manfaat minum kopi . Bukan hanya rasanya yang nikmat, kopi juga dapat memberikan dorongan energi terutama ketika sedang mengantuk.Tapi, banyak yang tidak menyadari juga bahwa kopi ternyata bisa memiliki manfaat bagi kesehatan liver . Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah hal-hal manfaat minum kopi bagi liver:Fibrosis liver atau hati adalah masalah serius yang disebabkan oleh terlalu banyak penumpukan jaringan parut di liver. Seiring waktu, ini dapat memengaruhi fungsi liver.Fibrosis ringan biasanya dapat diperbaiki melalui perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Hal itu diperkuat dengan studi dari The Journal of Hepatology yang menemukan bahwa, minum kopi (dan teh) secara teratur dapat membantu mengurangi risiko fibrosis hati.Liver mengandung enzim yang memiliki manfaat. Seperti memecah racun, produksi empedu, dan membantu melawan infeksi dalam tubuh. Jika tubuh memproduksi terlalu banyak enzim, mereka dapat bocor ke aliran darah dan bisa menjadi tanda penyakit atau kerusakan hati.Penelitian telah menunjukkan bahwa minum kopi dapat menurunkan konsentrasi enzim hati. Khususnya pada orang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak. Minum kopi juga dapat menurunkan enzim pada orang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit hati.Sirosis hati adalah tahap lanjut dan lebih parah dari fibrosis hari. Sayangnya, sirosis biasanya tidak dapat disembuhkan seperti halnya fibrosis dan dapat menyebabkan banyak komplikasi kesehatan yang serius.Untungnya, konsumsi kopi telah dikaitkan dengan membantu mengurangi risiko sirosis. Secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa kopi juga dapat membantu mengurangi risiko sirosis alkoholik (tahap selanjutnya dari penyakit hati alkoholik), serta mengurangi risiko kematian yang disebabkan oleh sirosis alkoholik.Menurut World Health Organization (WHO), minum kopi juga kemungkinan bisa mengurangi risiko kanker hati. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa minum kopi tidak hanya berpotensi untuk mengurangi risiko kanker hati, tetapi juga dapat memperlambat perkembangan penyakit hati bagi sebagian orang.