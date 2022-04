Buah jadi Alternatif, jika Kamu tak Suka Makan Sayuran

(FIR)

Beberapa orang mungkin tidak terlalu suka dalam mengonsumsi sayur-sayuran karena rasanya yang kurang menarik. Padahal, mengonsumsi sayur dan buah yang cukup sangat bermanfaat untuk tubuh. Lalu, bagi mereka yang tidak suka sayur apakah bisa digantikan dengan mengonsumsi buah-buahan saja?“Berdasarkan temuan dari studi yang kami lakukan, memang lebih banyak remaja yang lebih memilih buah daripada sayur,” ungkap Agatha, Nutrition Programme Associate WFP Indonesia, dalam acara Talkshow #KerenDimakan.Menurut Agatha, ada beberapa zat gizi dan non gizi seperti antioksidan yang hanya ada di sayur-sayuran saja dan tidak ditemukan di buah. Kita disarankan untuk mengonsumsi 5 porsi buah dan sayur sehari. Bisa dikombinasikan seperti 3 porsi buah dengan 2 porsi sayur, ataupun sebaliknya.“Kalau seseorang tidak suka sayur sama sekali, atau tidak bisa makan sayur sama sekali maka sebaiknya mengonsumsi buah yang beragam. Jangan makan pisang terus setiap hari, atau juga jangan makan jeruk setiap hari,” saran Agatha.“Kalau masih bisa makan sayur, kamu bisa kombinasikan dengan buah-buahan agar tidak bosan karena pada sayuran terutama sayuran hijau ada kandungan zat besi dan folat yang tidak banyak ditemukan pada buah-buahan,” ujar Agatha.Agatha juga menyarankan untuk lebih memilih sayur dan buah yang dikonsumsi langsung untuk mendapatkan vitamin dibandingkan konsumsi suplemen. Suplemen bisa kamu konsumsi, jika dilakukan kalau memang kebutuhan gizimu meningkat.“Seperti misalnya kalau kita sedang hamil, menyusui, atau sehabis sakit untuk masa pemulihan. Kalau kita kondisinya sehat, makan sayur dan buah sudah cukup memenuhi kebutuhan vitamin kita. Dan banyak produk suplemen yang jauh melebihi kebutuhan kita,” tutur Agatha.Misalnya ada suplemen dengan kandungan vitamin C 1000 mg, padahal kebutuhan harian tubuh per hari hanyalah 75 mg. Jumlah tersebut terlalu banyak, sehingga nanti akan terbuang karena vitamin C termasuk dalam vitamin yang akan larut dalam air.“Jadi sebenarnya mengonsumsi buah dan sayur juga sudah cukup. Dan kalau makan langsung sayur dan buah, ada kandungan antioksidan dan serat yang mungkin tidak ada dalam suplemen,” tutup Agatha.