Manfaat Konsumsi Ikan Salmon untuk Melawan Aterosklerosis

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Ada banyak alasan untuk menambahkan ikan salmon ke dalam makananmu sehari-hari. Ikan salmon memberikan dorongan vitamin B6 dan D yang sehat, dan sangat cocok jika kamu sedang ingin melakukan beberapa jenis diet.



Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asam lemak omega-3, yang ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, mungkin memainkan peran penting dalam melawan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi adanya penumpukan plak di dalam dinding arteri.



Dalam studi yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical Investigation, para peneliti menemukan asam lemak omega-3 membentuk molekul yang mengaktifkan reseptor, yang penting untuk menghentikan proses peradangan, sehingga bisa memerangi aterosklerosis.



"Asam lemak omega-3 memiliki potensi untuk mencegah terjadinya aterosklerosis dengan beberapa cara. Khususnya dengan mengurangi peradangan, yang merupakan faktor utama terjadinya penyakit aterosklerosis," ujar Hildur Arnardottir, PhD, penulis utama studi tersebut, kepada Eat This, Not That!



Namun, Hildur mengingatkan, studi ini hanyalah salah satu temuan awal dan studi lebih lanjut diperlukan sebelum kamu dapat sepenuhnya memastikan ini ke manusia. Meskipun masih perlu penelitian lebih lanjut, asam lemak omega-3 memang sudah terbukti memiliki banyak manfaat.



Sifat anti-inflamasi dari asam lemak omega-3 telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan lainnya. Termasuk menjaga kesehatan, baik untuk kesehatan memori, dan mengurangi nyeri sendi.



"Ketika tubuh mengalami kekurangan omega-3, maka hal itu dapat meningkatkan peradangan kronis tingkat rendah yang terkait dengan berbagai masalah kesehatan. Termasuk kondisi peradangan autoimun seperti rheumatoid arthritis, penyakit jantung, dan gangguan mood," kata Samantha Cassetty, MS, RD, ahli nutrisi dan kesehatan.



Untuk itu, ketika sedang membeli bahan makanan pertimbangkan untuk menambahkan makanan tinggi asam lemak omega-3 ke daftar belanjaanmu. Jika kamu tidak yakin harus mulai dari mana, Victoria Goodman, DSC, RD, LDN, CLT, merekomendasikan agar kamu mengonsumsi ikan berlemak sebanyak 2 kali seminggu.

(FIR)