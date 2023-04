Peran Aktif Perempuan dalam Wujudkan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

(ELG)

Psikolog klinis Inez Kristanti menyebut perempuan masih kerap mendapatkan stigma negatif dan dihakimi ketika membahas kesejahteraan seksual, termasuk diskusi kepuasan. Perempuan dianggap masih mengalami tantangan pada aspek kesehatan seksual dan reproduksi Sudah lebih dari setengah abad perempuan memperjuangkan kesetaraan dan mendorong pemenuhan hak-haknya, baik hak pribadi maupun profesional. Hal ini diantaranya untuk mengenyam pendidikan, memilih dalam pemilu, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Semua ini disebut Inez dapat terjadi karena perempuan berani untuk angkat suara."Kita memiliki budaya di mana diskusi tentang seksualitas ditentang dan diabaikan. Hal ini terutama dirasakan oleh perempuan, karena ada stigma dan stereotip tertentu tentang seksualitas perempuan yang akhirnya membuat perempuan menghindari topik ini sepenuhnya," kata Inez Kristanti."Karena itu, orang enggan untuk membicarakan apa yang mereka inginkan, bahkan dalam relasi paling intim mereka," lanjutnya.Inez memaparkan sebuah studi dari Rutgers yang mengungkapkan bahwa ketika perempuan jarang mendapatkan kepuasan dalam hubungan mereka, mereka belajar untuk menginginkan dan mengharapkan lebih sedikit orgasme dari pasangannya."Ini tidak hanya tentang orgasme. Ketika perempuan menjadi begitu terbiasa tak menerima hal-hal tertentu, termasuk orgasme, beberapa mungkin berpikir 'ya memang begitu selayaknya jadi perempuan'. Tapi menurut saya, tidak, seharusnya tidak begitu. Perempuan memiliki hak untuk speak up dan menuntut hal yang berbeda," jelasnya.Inez pun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan di mana diskusi tentang seksualitas itu diterima dengan baik."Speak up adalah kuncinya. Beri tahu pasangan kita apa yang cocok untuk kita, dan pelajari apa yang cocok bagi pasangan kita juga. Biasakan untuk berdiskusi dengan saling menghargai, terutama karena preferensi kita dapat berubah seiring waktu," jelasnya.Guna memicu percakapan tentang pentingnya berbicara dan menutup kesenjangan kepuasan, Durex menggandeng musisi Soundwave merilis lagu berjudul "Come Closer" pada Februari 2023."Lagu 'Come Closer' yang kami rilis bersama Soundwave hanyalah salah satu dari sekian banyak cara kami memberdayakan perempuan melalui kampanye #ComeTogether, dan kami masih memiliki banyak program lain yang akan kami bagikan segera," ujar Rahul Bibhuti, Marketing Director Reckitt Indonesia.