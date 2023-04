7 Pengganti Terbaik untuk Santan, Kolesterol? Aman!

1. Susu kacang mete

(Susu almond memiliki jumlah kalori yang lebih kecil dibandingkan susu sapi. Namun, susu ini mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti dikutip dari situs Food Data Central, yaitu protein, karbohidrat, serat, gula, kalsium, zink dan lainnya. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Santan merupakan bahan pokok di seluruh dunia — khususnya di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Santan sering digunakan dalam sup dan kari Afrika, India, dan Indonesia tentunya.Selain itu, santan telah menjadi alternatif produk susu yang trendi — seperti susu almond atau susu kedelai. Saat berbelanja santan, kamu biasanya akan meraih makanan kalengan yang dapat disimpan di rak untuk memasak.Namun, sebagian orang kadang perlu menghindari santan dan mencari bahan penggantinya. Sebuah studi dalam jurnal Circulation (2020) menyatakan bahwa konsumsi santan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh secara signifikan.Nah, berikut beberapa alternatif bebas kelapa untuk berjaga-jaga jika kamu alergi, tidak menyukai rasanya, atau tidak memilikinya.Merupakan susu kacang kental yang bekerja dengan baik dalam saus, sup, dan smoothie. Teksturnya lebih halus dan lembut daripada susu kacang lainnya dan meniru konsistensi susu sapi.Secara alami rendah kalori dan protein tetapi mengandung lebih banyak lemak daripada kebanyakan susu nabati. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan krim kacang mete, yang memiliki kandungan lemak lebih tinggi dan selembut santan. Caranya, tukar susu kacang mete dengan perbandingan 1:1 di sebagian besar resep.Salah satu bahan pengganti santan yang lebih sehat adalah susu almon tanpa tambahan pemanis. Setiap 100 ml susu almon mengandung kalori berkisar 15 kcal, jumlah ini setengah dari total kalori santan dalam takaran yang sama.Selain rendah kalori, susu almon yang belum ditambahkan pemanis memiliki rasa yang netral, sehingga cocok dijadikan campuran bahan pembuat kue. Kandungan lemak dalam susu almon yang tidak sebanyak santan bisa menjadi bahan pengganti untuk masakan untuk Anda yang punya kolesterol tinggi.Memiliki rasa lebih manis dan kandungan karbohidrat yang tak jauh berbeda dari santan. Menukil dari laman Healthline, penelitian dalam British Journal of Nutrition (2014), susu ini bisa dijadikan pengganti santan karena kaya akan serat larut dan profil lipid yang cukup baik.Lemak dalam santan menghasilkan buih atau busa kopi yang enak. Susu oat secara alami mengandung beta glukan yang tinggi, yakni serat yang membantunya berbusa saat dipanaskan.Bila ingin menggunakan yoghurt, pilihlah plain yoghurt atau greek yogurt. Greek yogurt umumnya memiliki tekstur yang lebih kental daripada yoghurt biasa, sehingga membuat makanan yang diolah menjadi lembut seperti jika diberi santan.Kamu bisa menggunakan secangkir yoghurt (240 ml) yang ditambah dengan sesendok (15 ml) air untuk mendapatkan kekentalan yang sama seperti secangkir santan. Sebagai pengganti santan, yoghurt cukup menyehatkan karena mengandung probiotik, lemak, karbohidrat, dan kalsium.Merupakan salah satu sumber protein nabati yang memiliki kandungan lemak sedikit lebih rendah daripada santan. Bahkan, susu kedelai menawarkan kandungan protein lebih banyak daripada santan. Untuk itu, kamu bisa mengganti santan dengan susu ini dalam takaran yang sama. Pastikan untuk menggunakan susu kedelai tanpa pemanis agar tidak mengubah cita rasa hidangan kamu, ya!Susu ini dibuat dengan cara dipanaskan dalam api kecil untuk menghilangkan setidaknya setengah kandungan airnya. Dengan demikian, susu ini memiliki tekstur yang kental dan bisa dimanfaatkan untuk menggantikan santan pada beberapa jenis masakan seperti kue basah dan sup. Sayangnya, mungkin susu evaporasi tidak cocok bagi sebagian orang yang mengalami intoleransi laktosa.Meski memiliki tekstur yang lebih encer daripada santan, studi dalam Journal of Food Science and Technology (2017), menyatakan kalau susu ini bisa menjadi alternatif pengganti santan yang paling minim risiko menyebabkan alergi. Sebagai pengganti santan, susu beras lebih cocok untuk digunakan dalam membuat kue, smoothies, dan oatmeal.