6 Makanan Super yang Biasa Dikonsumsi Pemain Bola

Agar kesehatan tubuh dan penampilannya tetap maksimal, pesepakbola harus menjaga kesehatan dan nutrisi mereka setiap saat. Mendapatkan keseimbangan yang tepat antara mengonsumsi kalori yang cukup dan mempertahankan berat badan yang sehat bisa mungkin hal yang sulit dilakukan oleh para pesepakbola.Dilansir dari The Soccer Store, berikut ini adalah beberapa jenis superfood yang bagus dikonsumsi untuk pemain sepak bola:Ikan berlemak seperti salmon, herring, dan mackerel dapat memberikan manfaat pada tubuh dan performa ketika di lapangan. Ikan berlemak mengandung asam lemak yang mengandung berbagai hormon yang bermanfaat untuk metabolisme otot.Mengonsumsi asam lemak esensial ini dapat mengatur berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menstabilkan suasana hati. Namun, cobalah untuk tidak makan ikan berlemak empat jam setelah latihan atau pertandingan.Bit mengandung nitrat, yang dapat membuat otot bekerja lebih efisien lebih lama. Nitrat dikenal untuk membantu aliran darah di otot, serta memberikan bahan bakar untuk tubuh.Ada juga yang membuktikan bahwa nitrat membantu menghilangkan limbah dari otot. Kamu dapat minum jus bit untuk menambahkan energi alami sebelum dan selama pertandingan.Bluberi kaya akan vitamin C yang dikenal dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari penyakit. Antioksidan dalam bluberi dapat membuat tubuh rentan terhadap cedera dan bisa memberikan yang terbaik. Konsumsi bluberi setiap hari dapat memberikan hasil yang maksimal.Bayam mengandung zat besi dan kalsium, yang dapat menjaga sirkulasi darah yang sehat. Sirkulasi darah yang sehat dapat memaksimalkan kapasitas kardiovaskular. Bayam juga dapat dikonsumsi sebagai makanan sebelum pertandingan, yang bisa membuat kenyang selama beberapa jam setelahnya.Dibandingkan kentang, ubi manis merupakan pilihan yang lebih baik karena menganudng vitamin A dan C. Antioksidan kuat ini dapat menghilangkan berbagai racun dari tubuh dan membuat tubuh merasa berenergi. Mineral dan vitamin dalam ubi manis dapat membantu mengatur tekanan darah, serta tembaga dan mangan di dalamnya sangat penting untuk kinerja otot yang efisien.Pisang sarat dengan energi dan berbagai mineral. Dikemas dengan potasium dan vitamin B, yang membantu mengatur tekanan darah dan sistem pencernaan. Vitamin B6 yang ditemukan dalam pisang juga memberikan manfaat anti-inflamasi dan melindungi terhadap penyakit jantung.