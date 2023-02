Tingkatkan asupan protein

Menurunkan berat badan dan mengecilkan bagian tengah tubuh bisa tampak seperti perjuangan lama yang berat. Namun, jangan merasa terlalu terintimidasi di awal perjalananmu, hanya karena dengan kebiasaan makan sehat yang tepat, kamu akan tahu persis cara menghilangkan berat badan ekstra di perut.Menurut Mayo Clinic, setelah mengalami menopause, wanita dapat menumpuk lemak perut dalam jumlah yang meningkat. Penelitian mengaitkan kelebihan lemak perut dengan banyak masalah kesehatan utama.Devin Alexander, Penulis Buku Terlaris New York Times, Koki fitur Albertsons/Safeway, seperti yang dinukil lama Eat This, Not That! membagikan beberapa tips penurunan lemak perut paling efektif untuk wanita di atas 40 tahun, di antaranya:Seberapa efektif protein dalam hal kehilangan lemak? Lisa Young, Ph.D., RDN, penulis dan ahli gizi menjelaskan, "Protein membantu membangun otot tanpa lemak yang membantu mempercepat metabolisme. Protein juga membantu merasa kenyang yang membantu mengatur berapa banyak kalori yang dimakan." Selain itu, protein dapat menambah jumlah kalori yang kamu bakar selama proses pencernaan, dan meningkatkan jumlah energi dalam kalori yang digunakan setiap hari.Minum alkohol dan bir dikaitkan dengan tingkat lemak perut yang lebih tinggi, menurut penelitian yang dipublikasikan di Obesity Science & Practice. Minuman beralkohol tinggi kalori akan membuat lebih lapar dan haus sambil menurunkan hambatan, menjadikannya pedang bermata dua dalam hal menghilangkan lemak perut.Tubuh mengenali alkohol sebagai racun dan menghentikan pembakaran lemak untuk memetabolisme sebagai prioritas. Minuman beralkohol yang manis bahkan lebih bermasalah, karena cenderung mengemas lebih banyak kalori dan otak tidak mengimbangi kalori yang diminum.Ingat semua alkohol mendukung penambahan berat badan di bagian tengah. The Nutrition Twins merekomendasikan untuk menikmati seltzer dengan lemon atau jeruk nipis agar tetap bisa menikmati rasa yang menyegarkan tanpa tambahan kalori.Menurut Hub At Work, Universitas Johns Hopkins, minum cukup air dapat membantu upaya penurunan berat badan. Alexander merekomendasikan untuk tetap menjaga hidrasi, karena ini akan membantu mendetoksifikasi sistem tubuh.Young menambahkan, "Peningkatan hidrasi dapat membantu upaya penurunan berat badan. Ini dapat membantu mencegah kamu merasa lapar. Ini termasuk makanan yang mengandung air tinggi seperti buah-buahan dan sayuran."Tips lain yang berguna untuk menghilangkan lemak perut, adalah tidak bergantung pada makanan karbohidrat bertepung. The Nutrition Twins menjelaskan bahwa karbohidrat bertepung penuh dengan kalori. Jadi saat menghentikannya, kamu memotong sumber kalori yang signifikan, sehingga membantu menurunkan berat badan di mana-mana, termasuk perut.Dalam hal memanjakan diri sendiri, Alexander menyarankan untuk membuat beberapa makanan pencuci mulut yang dapat kamu sukai tanpa mengandung banyak karbohidrat atau gula. Nutrition Twins merekomendasikan untuk memanjakan diri dengan sekotak cokelat hitam saat keinginan gula melanda, tapi jangan berlebihan dengan ukuran porsi. Selain itu, mereka menyarankan, "Buah selalu merupakan pilihan yang bagus, dan buah beku cenderung terasa lebih seperti makanan penutup bagi banyak orang."Pertimbangkan untuk menambahkan buah beku, segar, atau matang ke dalam blender untuk membuat smoothie berry yang lezat. Menurut The Nutrition Twins, berries adalah makanan manis, rendah kalori, tanpa tambahan gula yang dikemas dengan antioksidan untuk melawan peradangan yang membuat lemak perut lebih sulit hilang. Mereka juga dapat membantu menurunkan berat badan, karena mengandung fitokimia C3G yang telah terbukti meningkatkan produksi adiponektin, yang dapat meningkatkan metabolisme lemak, serta leptin yang menekan nafsu makan.