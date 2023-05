Jangan Asal Seduh, Jangan Asal Seruput, Inilah 5 Cara Bikin Kopi yang Sehat

1. Gunakan filter kertas saat menyeduh

(Menambahkan kayu manis ke dalam kopi dapat membantu menjaga kadar gula darah stabil, asalkan tidak menambahkan gula ke dalam kopi. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Tambahkan kayu manis

3. Jangan tambahkan gula

4. Jangan minum terlalu banyak

5. Tambahkan kakao

Kopi telah menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Menurut Kata Data, Laporan Statistik Indonesia 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada 2022, meningkat sekitar 1,1 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Volume produksi kopi nasional juga konsisten meningkat tiap tahun sejak 2020.Bagi sebagian orang, bisa jadi kopi adalah satu-satunya sumber antioksidan terbesar dalam makanan, mengungguli kombinasi buah dan sayuran. Ya, kopi populer dan dikenal dengan efek stimulannya.Namun, meski sering dikaitkan dengan beragam manfaat kesehatan , ada beberapa cara yang bisa meningkatkan manfaat kopi lebih jauh.Berikut beberapa tips yang telah dikutip dari laman Healthline untuk mengubah kopi yang sering kamu nikmati dari sehat menjadi super sehat . Jadi, jangan sembarang meminum atau membuatnya, ya!Kopi seduh mengandung cafestol, di mana dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Namun, untuk mengurangi level itu, sederhana. Cukup gunakan filter kertas. Menyeduh kopi dengan filter kertas secara efektif menurunkan jumlah kafestol tetapi membiarkan kafein dan antioksidan yang bermanfaat melewatinya.Studi menunjukkan bahwa kayu manis dapat menurunkan glukosa darah, kolesterol, dan trigliserida pada penderita diabetes. Jika membutuhkan sedikit rasa, coba tambahkan sejumput kayu manis. Ini sangat bagus. Untuk menurunkan risiko potensi efek samping.Gula, terutama karena kandungan fruktosanya yang tinggi dan konsumsi yang berlebihan, terkait dengan segala macam penyakit serius seperti obesitas dan diabetes. Jika tidak dapat membayangkan hidup tanpa pemanis dalam kopi, gunakan pemanis alami seperti stevia.Asupan kafein yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai efek samping yang merugikan, meskipun sensitivitas orang berbeda-beda. Secara umum, Health Canada merekomendasikan tidak melebihi 1,1 mg per pon (2,5 mg per kg) berat badan per hari.Mengingat secangkir kopi rata-rata mengandung berkisar 95 mg kafein, setara dengan sekitar dua cangkir kopi per hari untuk seseorang dengan berat 176 pon (80 kg). Namun, jumlah kafein yang jauh lebih tinggi per hari (sekitar 4–6 cangkir) tidak terkait dengan efek samping yang merugikan pada kebanyakan orang.Kakao sarat dengan antioksidan dan dikaitkan dengan segala macam manfaat kesehatan, termasuk penurunan risiko penyakit jantung. Coba tambahkan sejumput bubuk kakao ke kopi untuk menambah rasa.Caffe mocha, versi caffe latte rasa cokelat, disajikan di banyak kedai kopi. Namun, caffe mocha biasanya dimaniskan dengan gula. Kamu bisa dengan mudah membuatnya sendiri di rumah dan melewatkan tambahan gulanya ya.