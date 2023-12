Resmi Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, Ini Manfaat Minum Jamu

Manfaat Minum Jamu

1. Menjaga kadar gula darah

2. Meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh

3. Mengurangi peradangan dalam tubuh

4. Melancarkan pencernaan

5. Menjaga kesehatan kulit

(WAN)

Jakarta: Budaya Sehat Jamu resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO . Penetapan ini berlangsung dalam Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kasane, Republik Botswana pada Rabu, 6 Desember 2023 kemarin.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyampaikan kegembiraan dan rasa bangga atas diakuinya Budaya Sehat Jamu oleh UNESCO.“Saya mengucapkan terima kasih kepada UNESCO yang telah menetapkan jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda. Penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya, serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global,” kata Mendikbudristek.Jamu yang asal katanya dari Jawa ini dapat berarti jampi yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa-doa.Masyarakat Indonesia sudah mengonsumsi jamu sejak zaman kerajaan Hindu-Budha tahun 722 M. Jamu dijadikan sebagai obat tradisional karena sebagian besar isi jamu merupakan obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti akar, kulit, daun-daunan.Selain itu, alasan jamu dijadikan sebagai obat tradisional adalah karena jamu banyak sekali manfaatnya. Berikut Medcom.id telah merangkum manfaat jamu bagi kesehatan tubuh.Manfaat jamu terutama jamu beras kencur adalah dapat membantu menjaga kadar gula darah normal di dalam tubuh. Selain itu, meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut, jamu beras kencur diketahui dapat membantu mencegah serta mengatasi komplikasi diabetes melitus dengan menurunkan kadar gula darah serta mengurangi resistensi hormon insulin di dalam tubuh.Jamu terbuat dari berbagai jenis rempah, beberapa jenis rempah-rempah yang digunakan sebagai bahan jamu memiliki sifat anti-inflamasi. Sifat ini yang bisa membantu tubuh untuk mengurangi terjadinya peradangan dan dapat menjaga imunitas tubuh.Manfaat jamu terutama jamu kunyit adalah dapat mengurangi peradangan dalam tubuh karena jamu kunyit mengandung kurkumin yang bermanfaat untuk menyembuhkan peradangan kronis, nyeri, sindrom metabolik, dan kecemasan. Selain kandungan kurkumin, kunyit juga mengandung mineral penting seperti zat besi, kalsium dan kalium. Rempah-rempah ini juga kaya akan vitamin A dan C.Selain menjaga kadar gula darah, jamu beras kencur juga ternyata efektif melancarkan sistem pencernaan dan juga dapat mencegah terjadinya sembelit.Berbagai jenis rempah yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan jamu dapat menjaga kesehatan kulit. Seperti kencur bisa membuat kulit tampak kencang, kunir bisa membuat kulit menjadi glowing, dan masih banyak lagi bahan lainnya yang juga dapat membantu kesehatan kulit.