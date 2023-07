Perkenalkan Indonesia Melalui Konten, ILoC Siap Majukan Desa Wisata Kreatif

(Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menjelaskan, program ILoC telah dirancang untuk menjadi inspirasi bagi anak muda di daerah. Foto: Dok. Tangkapan layar webinar Kemenparekraf)

Adapun 3 program yang diusung oleh ILoC, antara lain:

1. Local Content Scout (LCS)

2. Local Content Creator (LCC)

3. Local Content Guide (LCG)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf ) memberikan dukungan penuh atas peluncuran program komprehensif ILoC. Indonesia Land of Content atau ILoC memiliki tujuan untuk mempromosikan Indonesia.Diinisiasi oleh pihak swasta, ILoC dikomandoi oleh Richard Buntario untuk berkolaborasi tentang keberagaman potensi alam, kuliner, dan kebudayaan di Indonesia. Fokus ILoC tidak hanya pada destinasi besar, tetapi juga yang kecil dan bisa disebut dengan 'Hidden Gem'.Didasari oleh banyaknya orang-orang menjadi konten kreator, turut berlomba-lomba untuk mencari konten yang menarik bagi para penonton. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menjelaskan, program ILoC telah dirancang untuk menjadi inspirasi bagi anak muda di daerah.Program ini dirancang dalam mencari, mengolah, dan mempublikasikan konten yang layak untuk menyambut potensi wisatawan. Sehingga dapat memicu daya tarik dan juga pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia."Jadi memang Indonesia itu adalah sumber dari konten-konten. Apa pun diceritakan. Dan apalagi kontennya bagus dan menceritakan tentang pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Marthini dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 17 Juli 2023.Marthini menjelaskan, fokus inovasi yang diusung ILoC terdapat pada pelatihan dan pengembangan skill kepada anak muda desa di Indonesia. Pembinaan ditargetkan kepada 50 hingga 200 anak muda terpilih dari desa-desa di Indonesia yang akan mendapat pelatihan dan pembinaan secara langsung oleh para profesional."Karena Indonesia memiliki konten yang luar biasa dengan pulaunya, masyarakatnya, agamanya, kulinernya, semua. Jadi karena itu kami berkolaborasi, ini merupakan inovasi menurut kami, dan adaptasi setelah covid," ungkapnya.Anak muda yang gemar berpetualang ke tempat-tempat baru dan meriset titik-titik pariwisata baru. Lokasi yang diriset meliputi wisata kuliner, produk UMKM, bahkan warga desa yang memiliki skill budaya lokal.Anak muda yang bertugas untuk mengolah hasil riset tim LCS kemudian meliput lokasi yang sudah dipilih, sekaligus mengedit konten hingga mempublikasikan konten tersebut ke sosial media dan website ILoC.Anak muda yang bertugas mendampingi wisatawan yang datang dan sudah memilih destinasi wisata berdasarkan konten hasil dari tim LCC. Selain mendampingi, LCG juga bertugas sebagai penerjemah, pengantar, dan mengurus keperluan lainnya.Program ini ditargetkan bagi para konten maker lokal dan mancanegara dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses produksi konten mereka di Indonesia.Tidak hanya itu, program ini diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas anak muda desa di Indonesia dengan pelatihan dan pengembangan skill. Intip YouTube salah satu vlogger yang cukup terkenal dengan sebutan Hoointheworld saat ia jalan-jalan di TMII.