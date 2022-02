Pentingnya Mempromosikan Manfaat Vaksinasi Covid-19

(FIR)

Percepatan laju Vaksinasi Covid-19 terus digerakkan. Terkini pemerintah sedang menargetkan vaksinasi booster Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 hingga Minggu 20 Februari pukul 18.00 WIB, ada 189.658.351 penduduk (91,07%) yang telah mendapat dosis 1, dan 140.311.077 penduduk (67,37%) telah mendapat vaksinasi dosis 2. Sementara itu, hingga kemarin, tercatat 8.459.050 atau 4,06% target vaksinasi telah mendapatkan vaksinasi booster.Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, M.KM, mengatakan, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan Covid-19, penting bagi pemerintah untuk terus mempromosikan manfaat vaksinasi Covid-19 untuk melindungi masyarakat. Khususnya kelompok lansia dan individu dengan komorbid, agar terhindar dari risiko terburuk jika terpapar Covid-19."Vaksinasi terbukti efektif melindungi masyarakat dari risiko tersebut dan kami terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan kontribusi yang telah ditunjukkan berbagai pihak di tengah kondisi pandemi Covid-19," ujar Widyastuti.Strategi kolaborasi Pentahelix dengan memberikan akses bagi masyarakat umum untuk vaksinasi, menurut Widyastuti, memiliki peran penting terhadap upaya pemerintah mencapai target sasaran vaksinasi booster Covid-19. Kolaborasi Pentahelix yang dimaksud antara Dinas Kesehatan dengan Pemerintah Pusat, akademisi, komunitas, media dan juga pengusaha swasta dari berbagai sektor seperti Transportasi, UMKM, perusahaan Start up, termasuk sektor Asuransi dan Perbankan, salah satunya Prudential Indonesia.Inisiatif sentra vaksinasi Covid-19 dilakukan Prudential Indonesia di RPTRA Taman Mandala Tebet Timur dan dibuka untuk masyarakat umum yang berdomisili di DKI Jakarta. Beroperasi selama satu bulan, mulai 21 Februari hingga 21 Maret 2022, sentra vaksinasi dibuka dari Senin hingga Kamis untuk vaksin booster dan Jumat untuk vaksin dosis 1 dan 2, kecuali hari libur nasional, mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.30 WIB."Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada lonjakan kasus yang didominasi varian Omicron. Salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka penularan kasus adalah dengan mempercepat laju vaksinasi guna melindungi masyarakat dari risiko paparan Covid-19," ujar Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia, dr. Dian Budiani."Pembukaan sentra vaksinasi booster ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah sekaligus untuk membantu masyarakat Indonesia agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera," sambungnya.Sentra vaksinasi Prudential Indonesia menargetkan 200-350 orang setiap harinya selama satu bulan penuh dan menyediakan dua jenis vaksin, yaitu Pfizer dan AstraZeneca, sesuai dengan ketersediaan dari Puskesmas Tebet. Saat ini, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan tersedia juga via bit.ly/registrasiboosterPRU.