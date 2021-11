5 Manfaat Lain dari Jeruk Selain Bisa Dikonsumsi Secara Langsung

1. Menyingkirkan bau tidak sedap di tempat sampah

2. Menghilangkan bau di kulkas

3. Pembersih alami

4. Eksfoliasi kulit

5. Membersihkan kotoran

Buah jeruk sudah terkenal akan kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Vitamin C sendiri sangat baik bagi tubuh, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh Beberapa hasil penelitian juga meyakini bahwa vitamin C dapat membantu merawat kesehatan tulang rawan, tulang, dan gigi. Dan juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga bisa mencegah serangan jantung dan stroke.Namun ternyata jeruk tidak hanya bisa dikonsumsi secara langsung, tetapi juga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari jeruk selain dikonsumsi secara langsung:Sebaiknya kamu tidak langsung membuang kulit jeruk yang habis dikonsumsi. Kulit jeruk bisa memberikan wangi segar yang menghilangkan bau tidak sedap yang ada di tempat sampah. Kamu hanya perlu menyebarkan kulit jeruk ke dalam tempat sampah rumah untuk mendapatkan wangi segar dari jeruk tersebut.Kulit jeruk tidak hanya menghilangkan bau sampah tetapi dapat menghilangkan bau yang menempel di kulkas. Merry Maids, sebuah layanan pembersih rumah menyarankan untuk menempatkan kulit jeruk yang diisi dengan garam di kulkas agar wangi kulkas tetap segar. Potong jeruk menjadi dua, ambil isi jeruk kemudian isi kulitnya dengan garam dan selipkan saja di bagian belakang rak.Kamu juga dapat membuat pembersih alami untuk rumah dengan menggunakan jeruk dan cuka. Nate Masterson, kepala pengembangan produk alami dari Maple Holistics menyarankan untuk memasukkan kulit jeruk ke dalam stoples berisi cuka dan diamkan selama dua minggu.Kocok wadahnya sekali sehari, setelah dua minggu saring cairan tersebut ke wadah lain. "Pembersih alami ini memiliki umur simpan yang sangat panjang dan baunya enak," kata Masterson. "Plus itu dapat membunuh kuman dengan aman dan efektif."Celupkan potongan jeruk dalam gula kasar dan gosokkan secara perlahan di kulit. Gula kasar tersebut dapat menghilangkan sel kulit mati dan sari dari jeruk dapat melembutkan kulit. Scrub alami ini bisa kamu gunakan di wajah, tangan, dan kaki. Namun harus berhati-hati dalam menggunakannya, jangan menggosok terlalu keras agar kulit tidak lecet.Peras kulit jeruk diatas bagian-bagian lengket pada alat-alat di dapur, seperti wajan atau panci yang habis digunakan untuk memasak. Minyak alami yang keluar dari kulit jeruk merupakan pembersih alami yang sangat bagus. Minyak alami yang dikeluarkan kulit jeruk tersebut dapat membantu melunturkan kotoran yang menempel.