Buah Sirsak Dipuji dalam Pengobatan Kanker

(Sebuah artikel yang ditinjau secara medis di WebMD mengatakan bahwa para ilmuwan modern telah memelajari tanaman sirsak. Mereka menemukan itu membunuh sel kanker dalam tabung reaksi dan dalam penelitian pada hewan, namun belum tahu apakah itu bekerja sebagai pengobatan untuk kanker pada manusia. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Kaya manfaat

Obat kanker

(TIN)

Tak hanya memiliki rasa yang nikmat dan menyegarkan, buah sirsak juga dikenal baik untuk kesehatan. Hal ini berkat beragam nutrisi yang terkandung di dalamnya, mulai dari serat , protein, kalsium, hingga beragam vitamin, seperti vitamin B dan vitamin C.Menurut buku Julia Morton, “Buah dalam Iklim Hangat,” sirsak pertama kali disebutkan oleh Oviedo pada tahun 1526 sehubungan dengan pertumbuhannya di daerah asalnya.Catatan juga menunjukkan bahwa Mesoamerika di dataran rendah tropis hidup dari sirsak, selain alpukat dan kakao. Memang, mitos penciptaan merujuk pada dewa yang menawarkan buah-buahan kepada orang-orang termasuk custard apple, sirsak, dan banyak lagi.Meskipun peradaban ini tidak menggunakan sirsak sebagai alat tukar seperti biji kakao, mereka masih merupakan salah satu buah pertama yang dibawa ke Asia oleh para pelaut Spanyol.Bahkan saat ini, banyak negara menanam sirsak termasuk Tiongkok, Australia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kuba, Puerto Rico, Bahama, Venezuela, Argentina, Afrika Barat, Meksiko, dan sebagian Amerika Tengah.Beberapa daerah memproduksi sirsak secara komersial: di daftar pendek adalah Filipina, negara-negara di Karibia, dan sebagian Amerika Selatan.Melansir dari keterangan India Times, sirsak tumbuh subur di sepanjang daerah pesisir dengan cuaca tropis. Mereka tidak akan mentolerir embun beku dan melakukan yang terbaik di tanah yang dikeringkan dengan baik dan semi-kering pada ketinggian di bawah 1000 meter.Menurut buku “Tanaman Obat di Andhra Pradesh”, daun dan bunga sirsak bersifat sudorific, atau, merangsang keringat. Bunga dan kuncupnya mengobati radang selaput lendir hidung dan batuk.Daunnya, bila diresapi, mengobati demam, disentri, sakit perut, dan sebagai antihelmintik. Rebusan akar diberikan sebagai antispasmodik, parasitisidal, dan piscicidal. Kulitnya yang berwarna hijau bisa dijadikan obat pencahar astringen yang manjur.Shweta Sengar dalam artikel bertajuk "Soursop, Hailed As A Cancer Cure, Is Called The Emerging Fruit Of The Future" memaparkan daun dan buah sirsak juga telah mendapatkan reputasi sebagai agen antikanker . "Beberapa laporan mengklaim bahwa sirsak adalah pembunuh sel kanker alami yang ajaib 10.000 kali lebih kuat daripada Kemoterapi," tulis Sengar.Menurut Cancer Research UK, ekstrak graviola dapat membunuh beberapa jenis sel kanker hati dan payudara dalam penelitian laboratorium. Sel-sel ini resisten terhadap beberapa obat kemoterapi.Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa ekstrak pulp graviola memiliki efek pada sel kanker prostat pada tikus. Tapi belum ada penelitian pada manusia. Banyak situs di internet yang mengiklankan dan mempromosikan kapsul graviola sebagai obat kanker.Sebuah artikel yang ditinjau secara medis di WebMD mengatakan bahwa para ilmuwan modern telah memelajari tanaman tersebut selama 50 tahun. Mereka melihat potensi janji dalam graviola.Mereka menemukan itu membunuh sel kanker dalam tabung reaksi dan dalam penelitian pada hewan. Apa yang mereka belum tahu adalah apakah itu bekerja sebagai pengobatan untuk kanker pada manusia.