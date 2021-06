Manfaat Spirulina bagi Kesehatan

(FIR)

Spirulina akhir-akhir ini mulai banyak dikenal orang karena dianggap memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan . Banyak orang bahkan menganggap bahwa spirulina ini merupakan salah satu superfood Bentuk spirulina sendiri biasanya sudah diekstrak menjadi bubuk atau dimasukkan dalam kapsul.Sementara itu, Carolyn Brown, RD, seorang ahli gizi di Foodtrainers di New York mengatakan bakteri ini pada dasarnya adalah sampah kolam, tapi ini sangat baik untuk tubuh.Spirulina adalah mikroalga biru-hijau yang biasanya tumbuh di danau air tawar, mata air alami, dan air asin di iklim subtropis dan tropis. Menurut Brown, spirulina biasanya dikeringkan dan dihancurkan.Setelah itu, dapat dikombinasikan dengan superfood lainnya atau disimpan dan dibuat menjadi bubuk yang kemudian ditambahkan ke minuman atau ditambahkan ke dalam makanan atau minuman serta ditambahkan ke dalam smoothies kesukaanmu. Pilihan lain adalah mengonsumsi spirulina sebagai suplemen dalam bentuk kapsul."Spirulina mengandung asam lemak yang bermanfaat seperti DHA dan GLA, serta tingkat antioksidan tinggi yang dapat membantu melindungi tubuh terhadap kerusakan oksidatif," kata Nathalie Rhone, RD, ahli nutrisi di Nutrition by Nathalie di New York.Spirulina juga dikemas dengan nutrisi, termasuk kalsium, niacin, potasium, magnesium, vitamin B, dan zat besi. Kalsium, kalium, dan magnesium semuanya penting untuk kesehatan otot, tulang, dan jantung."Sedangkan vitamin B bertanggung jawab untuk energi kita. Magnesium juga membantu menurunkan tingkat stres," kata Brown.Untuk mengonsumsinya, kamu juga bisa menambahkannya ke dalam minuman. Spirulina dapat dilemparkan ke dalam smoothies atau jus. Jika menambahkan spirulina ke dalam smoothies, pastikan untuk memasukkan banyak buah atau rempah-rempah beraroma seperti mint untuk mengimbangi rasanya yang kuat," kata Rhone.