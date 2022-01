Ini Pola Makan yang Bisa Membantumu Menurunkan Berat Badan

Mengonsumsi protein saat sarapan

Utamakan minum air putih

Mengonsumsi setengah piring sayur

Mengurangi konsumsi gula setengah dari biasanya

Pola makan menjadi kunci penting untuk mengatur berat badan . Namun banyaknya informasi mengenai pola makan membuat kebanyakan orang jadi kebingungan untuk memulainya.Melansir dari Eat This, Not That, ada beberapa pola makan yang harus dilakukan agar program menurunkan berat badan yang sedang kamu jalani dapat berjalan lancar, di antaranya:Protein merupakan zat gizi makro yang dapat ditemukan pada sumber makanan nabati dan hewani. Nutrisi ini sangat penting dalam perbaikan dan pembangunan jaringan tubuh, termasuk otot, dan dikenal untuk menciptakan rasa kenyang yang dapat membantu mengimbangi ngemil serta makan berlebihan.Untuk mendapatkan protein di pagi hari dengan cara yang mudah, kamu bisa memilih telur rebus, Greek yogurt, keju cottage, selai kacang, protein shakes, atau daging ayam.Ketika bangun tidur, seringkali tubuh mengalami dehidrasi dan langsung mengonsumsi kopi berkafein tidak terlalu membantu dalam membangun kembali hidrasi tubuh. Sebelum minum atau makan apa pun, cobalah minum setidaknya satu cangkir air putih. Kamu bisa menambahkan jeruk, mint, atau mentimun ke dalamnya untuk menambah rasa, atau menghangatkannya dengan air perasan lemon di pagi yang dingin.Jika kamu sedang ingin menurunkan berat badan, targetkan untuk mengonsumsi setengah piring sayuran saat makan siang dan makan malam. Ini adalah cara yang baik untuk menciptakan rasa kenyang dan membatasi makan dan kalori berlebihan.Makan lebih banyak sayuran tidak hanya akan membuat kenyang, tetapi juga akan meningkatkan asupan serat, antioksidan, dan zat gizi mikro. Satu langkah tambahan yang mungkin bisa dilakukan adalah makan sayuranmu terlebih dahulu sebelum mengonsumsi protein dan karbohidrat.Mulai dari krimer kopi dan sereal, hingga soda dan makanan penutup, gula dapat ditemukan dalam berbagai macam makanan olahan terutama dessert. Meskipun mungkin terasa sulit untuk menyingkirkan gula dalam diet, mengurangi setengah dari asupan biasanya bisa menjadi cara yang mudah untuk dilakukan.Misalnya, kurangi gula dalam kopi menjadi setengahnya, nikmati satu kue di malam hari, jika biasanya makan dua kue. Perubahan ini mungkin tampak kecil, tetapi jika dilakukan dengan rutin selama periode waktu tertentu dapat membantumu secara signifikan menurunkan berat badan.