Konsumsi 6 Makanan Sehat Ini dalam Mengantisipasi Covid-19 Varian JN.1

1. Jeruk

2. Sayuran hijau

3. Yogurt dan probiotik

4. Bawang putih dan jahe

5. Kacang-kacangan dan biji-bijian

6. Kunyit

Ketika gelombang baru kasus Covid-19 varian JN.1 menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri, penting bagi kamu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh merupakan pertahanan terbaik dalam melawan penyakit dan virus. Selain campuran nutrisi yang tepat, gaya hidup sehat seperti tidur yang cukup, olahraga, dan stres yang rendah dapat efektif untuk menghindari penyakit.Pola makan seimbang yang terdiri dari berbagai vitamin, mineral, serat, dan zat gizi mikro lainnya diperlukan pada saat kamu flu, penyakit pernapasan, dan infeksi virus lainnya sedang meningkat.Neeti Sharma, Konsultan Senior Nutrisi & Diet di Rumah Sakit Marengo Asia membeberkan makanan apa saja yang bisa kamu konsumsi sebagai bagian memperkuat sistem kekebalan tubuhmu dari virus covid-19. Apa saja itu, berikut di antaranya:Vitamin C dianggap sebagai nutrisi penting untuk melawan virus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untungnya, saat musim hujan, buah ini melimpah.Kaya akan Vitamin C, jeruk dan sejenisnya memainkan peran penting dalam meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan komponen kunci dari sistem kekebalan tubuh.Sayuran hijau merupakan gudang vitamin dan mineral, terutama vitamin A, C, dan K, beberapa vitamin B (termasuk folat); dan kalium. Ini diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sayuran hijau ini juga dikenal membantu mencegah penyakit tertentu.Baca juga: Covid-19 Varian JN.1 Dinilai Level Aman, Menkes Budi Tetap Imbau Prokes Ketat Memasukkan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan lobak Swiss ke dalam makanan kamu, dapat berkontribusi terhadap kesehatan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Sayuran ini juga kaya akan antioksidan.Pentingnya kesadaran akan kesehatan usus semakin meningkat dalam dunia kesehatan dan kebugaran, karena penelitian menunjukkan bagaimana kesehatan usus yang baik berkaitan dengan kekebalan yang kuat.Probiotik, yang ditemukan dalam yogurt dan makanan fermentasi lainnya, meningkatkan keseimbangan bakteri usus yang sehat. Mikrobioma usus yang kuat dikaitkan dengan sistem kekebalan yang lebih kuat, menjadikan makanan ini sebagai tambahan yang bagus untuk diet kamu.Bawang putih dan jahe mengandung antioksidan yang memiliki sifat antivirus dan anti-inflamasi. Memasukkannya ke dalam makanan yang kamu konsumsi atau dalam teh pagi hari, dapat meningkatkan kekebalan tubuhmu. Bahan-bahan ini secara tradisional telah dikenal karena efek anti-inflamasi dan antioksidannya.Segenggam kacang-kacangan dan biji-bijian tidak hanya membantu mengurangi rasa lapar di sela-sela waktu makan, namun juga memberikan dorongan kuat pada kekebalan tubuhmu.Kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond, biji bunga matahari, dan biji rami, kaya akan sumber vitamin, mineral, dan lemak sehat. Komponen-komponen ini mendukung fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan dan berkontribusi untuk menjaga kesehatan yang optimal.Dikenal karena sifat anti inflamasinya, kunyit mengandung kurkumin yang dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Kunyit harus dimasukkan ke dalam masakan sehari-hari atau dikonsumsi di aneka minuman seperti teh dan lain-lain.