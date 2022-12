6 Tanda 'Merah' Kala Demam yang Jadi Sesuatu Lebih Serius

1. Demam terus menerus

Saat tubuh merasakan demam, hal ini tak selalu buruk. Dalam banyak literatur kesehatan disebutkan bahwa salah satu manfaat demam yaitu meningkatkan kekebalan atau imunitas alami tubuh, sehingga infeksi bisa terkendali terutama infeksi virus.Demam merupakan peningkatan suhu tubuh sementara dalam merespons penyakit atau rasa sakit. Menurut Harvard Medical School, kondisi ini merupakan cara tubuh paling efektif untuk menghadapi infeksi Suhu tubuh normal adalah 37° Celsius. Ketika mencapai 38° Celsius atau lebih, kamu mengalami demam. Sering kali, demam bisa menjadi tanda bahwa sistem kekebalan berfungsi dengan baik. Tubuh memanas karena merasakan 'penyerbu asing'."Bakteri, virus, atau hal lain yang tidak seharusnya ada di sana," ujar Deborah Nunziato-Ghobashy, seorang dokter pengobatan keluarga di Scarsdale Medical Group. Tapi bagaimana cara mengetahui kalau demam kamu itu merupakan sesuatu yang lebih serius?Bila masih mengalami demam setelah tiga hari, segera periksa ke dokter. "Demam tanpa asal yang jelas yang terus berlanjut meskipun telah menggunakan obat penurun demam yang tepat, itu bisa mengkhawatirkan," ujar Gary LeRoy, MD, seorang dokter keluarga di Dayton, Ohio, Amerika Serikat.Sebuah studi yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine menemukan bahwa 44 persen dari hampir 1.100 pasien yang dirawat di rumah sakit karena virus korona di China mengalami demam saat pertama kali tiba di fasilitas kesehatan.Radang tenggorokan merupakan infeksi bakteri yang lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Selain sakit tenggorokan yang hebat disertai demam, gejalanya bisa berupa bintik-bintik merah kecil di langit-langit mulut dan pembengkakan kelenjar getah bening di bagian depan leher, serta amandel yang merah dan bengkak, yang merupakan tanda klasik tonsilitis.Jika tidak diobati, radang tenggorokan juga dapat menyebabkan penyakit jantung rematik. Pastikan untuk menyelesaikan semua pengobatan (salah satunya adalah benar-benar menghabiskan tuntas antibiotik yang dokter berikan).Bakteri strep yang bertahan lama dapat menyebabkan perikarditis, infeksi pada katup jantung, yang sangat serius.Irritable bowel syndrome (IBS), penyakit Crohn, kolitis ulserativa, dan penyakit celiac adalah penyakit pencernaan yang sangat berbeda, tetapi semuanya dapat memicu respons peradangan dalam tubuh dan itu dapat meningkatkan suhu tubuh kamu. “Terkadang demam adalah tanda pertama,” pungkas Dr Nunziato-Ghobashy.Pneumonia mengobarkan kantung udara paru-paru, yang kemudian terisi dengan cairan atau nanah. Infeksi dapat berupa virus atau bakteri. Selain demam dan menggigil, gejalanya bisa berupa batuk berlendir, nyeri dada, dan sesak napas.“Demam, batuk, dan sesak napas menyertai covid-19 dan pneumonia,” tegas Dr LeRoy, seperti yang dinukil dari The Healthy.Demam, kelelahan, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, sakit tenggorokan, dan pembesaran limpa adalah gejala khas virus Epstein-Barr, juga dikenal sebagai mononukleosis.Umum di antara anak-anak dan remaja, kurang begitu di kalangan orang dewasa, biasanya sembuh dalam dua hingga empat minggu tetapi efeknya dapat bertahan selama berbulan-bulan, menurut CDC. Pengobatannya termasuk istirahat, minum banyak cairan, dan minum obat OTC untuk nyeri dan demam.Jika demam dan mengalami sakit perut yang dimulai di sekitar pusar, tetapi dalam waktu dua jam berpindah ke kuadran kanan bawah perut dan menjadi parah, itu adalah tanda radang usus buntu.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di JAMA, demam adalah satu-satunya 'bendera merah' terbesar yang terkait dengan radang usus buntu pada anak-anak dengan sakit perut.