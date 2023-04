Chef Fajar Alam dan Prof. Dr. Dede Robiatul Ungkap Penggunaan Maksimal MSG Per Hari

(Menurut Prof. Dr. Dede Robiatul Adawiyah, Dosen Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor mengimbau maksimal penggunaan pada takaran satu sendok teh per hari. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

MasterChef Musim keenam, Fajar Alam, mengungkapkan bahwa sulit untuk tidak menggunakan MSG atau penyedap rasa di setiap makanan yang dibuat. Hal ini dikarenakan MSG memiliki tujuan sebagai penguat rasa.MSG (Monosodium Glutamat) atau biasa yang dikenal sebagai micin, adalah salah satu penyedap rasa semua masakan yang terbuat dari garam natrium dan asam glutamat. MSG ini juga terdapat pada bahan makanan seperti jamur, rumput laut, olahan daging, keju, dan lainnya.Banyak yang mengatakan bahwa MSG atau disebut sebagai micin dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti pemicu terjadinya kelebihan berat badan (obesitas), kanker, hingga disebut sebagai penyebab kebodohan. Padahal, hal ini tidak benar, asalkan mengonsumsi dalam batas wajar.Sama seperti Chef Fajar, ia berpendapat bahwa makanan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Untuk menghindari MSG di dalam suatu makanan yang membutuhkan, kemungkinan kecil untuk tidak ditambahkan."Biasanya saya selalu share masakan saya di media sosial, selalu nulis tambahkan penyedap rasa. Buat makanan Indonesia dan Chinese Food, rasanya kurang kalau tanpa MSG," ucap Chef Fajar dalam Workshop "Cinta Pakai Micin, Why Not", Senin, 17 April 2023 lalu.Meskipun menggunakan MSG, tetapi Chef Fajar selalu tambahkan secukupnya saja. Biasanya ia gunakan maksimal di satu sendok teh saja. Menurut Prof. Dr. Dede Robiatul Adawiyah, Dosen Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, juga mengimbau maksimal penggunaan pada takaran satu sendok teh per hari."Saya biasanya nyebutnya penyedap rasa. Ditulis satu sendok teh penyedap rasa. Nah, sebenarnya itu adalah MSG. Kalau tidak pakai itu, masakan kita jadi kurang gurih," lanjut Fajar.Prof. Dede juga menambahkan bahwa MSG memiliki rasa umami atau gurih. Maka dari itu, tujuannya adalah sebagai penguat rasa. Penggunaan MSG yang ideal, tidak akan mengganggu kesehatan tubuh."Mengonsumsi MSG yang sesuai takarannya sampai saat ini justru membuat makanan menjadi balance (rata). Bisa juga buat orang yang sakit, karena bisa membuat nafsu makan," pungkas Prof. Dede.