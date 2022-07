Pilih Warna Lensa Kontak Lebih Mudah dengan Teknologi AR

(FIR)

Tak semua orang bisa menentukan warna lensa kontak yang cocok dalam waktu singkat. Apalagi bila kamu tak bisa mencobanya langsung karena belanja dilakukan secara daring.Teknologi Augmented Reality (AR) diaplikasikan oleh marketplace Eyelovin lewat “Virtual Try On” untuk mempermudah konsumen memilih lensa kontak yang cocok. Fitur ini adalah simulasi virtual yang membuat konsumen bisa mencoba-coba lensa kontak secara virtual untuk menentukan mana yang terbaik.“Kami melihat banyak customer yang kadang bingung dan ragu memilih warna lensa kontak, misalnya apakah cocok menggunakan warna cokelat atau abu-abu. Karena alasan inilah kami kembangkan fitur 'Virtual Try On' dalam menjawab kebutuhan customer,” ujar CEO Eyelovin, Uhandanny Soebiantoro, dikutip dari siaran resmi yang dilansir Antara.Lewat fitur ini, ia berharap konsumen bisa lebih mudah memilih warna dan diameter lensa kontak tanpa harus mencobanya langsung. Melalui fitur tersebut, konsumen juga dapat mencoba berbagai macam produk yang dijual hanya melalui kamera gawai.Fitur Eyelovin “Virtual Try-on” bisa dicoba di laman resmi atau aplikasi Eyelovin. Marketplace ini juga meluncurkan lensa kontak yang nyaman dan berkualitas dengan harga terjangkau bagi pemilik mata sensitif atau cenderung kering.Lensa kontak Mite Clair Pure Moist untuk pemilik mata sensitif yang dibuat dengan teknologi dari Korea, memiliki bahan MPC, salah satu bahan lensa kontak premium yang mengamankan kelembapan dan dapat membantu mencegah bakteri.Bahan MPC berfungsi sebagai bahan pengantar kadar air yang tinggi sehingga membuat lensa kontak lebih nyaman dan menjaga kelembapan untuk penggunaan sehari-hari. Lensa kontak ini mengandung kadar air 48 persen, ditambah dengan material MPC yang berperan menjaga kelembapan sekaligus mempertahankan permeabilitas oksigen sehingga membuat lensa kontak lebih nyaman digunakan sepanjang hari.“Ini angka yang tidak terlalu tinggi maupun rendah, jadi cocok untuk orang-orang yang matanya cenderung kering,” tutup pendiri dan Chief Marketing Officer Eyelovin Wella Lee.