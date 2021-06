Ini yang Terjadi Jika Kamu Menelan Biji Semangka

1. Biji semangka tingkatkan kesehatan jantung

(Memakan biji semangka ditulis ahli tak membahayakan. Memakannya bukan langsung menelannya, tulis Picincu baik juga untuk kesehatan saluran cerna dengan bantuan air. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

2. Baik untuk kesehatan saluran cerna

3. Bagus untuk kesehatan kulit

(TIN)

Pada saat makan buah semangka, biasanya kita akan langsung membuang bijinya. Namun ternyata, biji semangka mengandung banyak nutrisi Andra Picincu lewat "When You Eat Watermelon Seeds, This Is What Happens To Your Body" menulis beberapa hal yang justri baik jika kamu memakan biji semangka-ya walau ini tak populer dilakukan.Picincu bilang biji semangkan kaya akan protein dan rendah kalori, biji semangka bisa menjadi tambahan yang sehat untuk sebagian besar diet malah. Selengkapnya Picincu menjabarkannya di bawah ini.Menurut ahli diet Keri Gans, mengonsumsi biji semangka dalam bentuk mentah tidak akan menimbulkan efek apa pun pada tubuh. Biji semangka kaya akan kandungan magnesium. Dan magnesium memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan jantung dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.Dikutip dari Open Heart, magnesium juga memainkan peran kunci dalam metabolisme energi. Magnesium membantu tubuh memecah dan memproses glukosa, lipid, dan protein.Kadar magnesium yang rendah dapat menyebabkan aterosklerosis, diabetes , dan penyakit kardiometabolik lainnya. Selain itu, defisiensi magnesium dapat meningkatkan stres oksidatif dan menyebabkan cedera miokard.Biji semangka mengandung lebih dari 39 gram serat per 3,5 ons, menurut ulasan pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam International Journal of Nutrition and Food Sciences.Oleh karena itu, bijinya dapat membantu pencernaan dan membuat cepat kenyang, sehingga lebih mudah untuk memotong kalori. Pastikan tidak mengonsumsinya secara berlebihan."Ada banyak serat tidak larut dalam biji semangka yang dapat menyebabkan sistem pencernaan melambat jika tidak ada cukup air dan bahan lain untuk terus mendorongnya," kata ahli gizi Gina Keatley.Sederhananya, biji semangka dapat menyebabkan sembelit jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa air yang cukup. Efek samping potensial lainnya adalah gas dan kembung, memperingatkan ahli gizi terdaftar Jessica Cording.Biji semangka juga dapat meningkatkan kesehatan kulit karena kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya yang tinggi. Folat, misalnya, melindungi kulit dan jaringan dari stres oksidatif dan meningkatkan pergantian sel, menurut Tri-City Medical Center.Thiamin, salah satu vitamin B kompleks yang paling melimpah dalam biji semangka, mendorong penyembuhan luka.Riboflavin, di sisi lain, dapat mencegah kulit kering dan mengurangi peradangan. Tapi bukan berarti kamu tidak menggigitnya ya. Bukan ditelan secara bulat-bulat.