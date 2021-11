Viral Cara Lepas Stres dengan Hancurkan Barang, Apa Itu Self Healing?

Buat yang butuh healing nih, ada yang udah nyobain Breakroom di Jakarta Utara ini? Mulai dari Rp100.000 per orang per 20 menit.



Jakarta: Media sosial Twitter diramaikan oleh sebuah video terkait sebuah tempat yang dapat membantu melepas stres . Video tersebut sudah ditonton 2,3 juta orang dalam waktu dua hari."Buat yang butuh healing nih, ada yang udah nyobain Breakroom di Jakarta Utara ini? Mulai dari Rp100.000 per orang per 20 menit," cuit akun @pancasyah, Senin, 22 November 2021.Dalam video terlihat dua orang masuk ke dalam sebuah ruangan dimana mereka bisa menghancurkan barang-barang yang ada di dalamnya. Disebutkan bahwa ruangan tersebut bersifat pribadi dan memiliki pendingin ruangan.Video yang disebut 'healing on budget' itu menunjukkan daftar harga untuk barang yang bisa dihancurkan dan pakaian yang dikenakan agar tetap aman."Adem banget pulang dari sini," demikian testimoni pengguna fasilitas tersebut.Dilansir dari Psychology Today, self healing atau pemulihan diri sendiri adalah menerima diri dari dari perspektif fisik, fisiologis, dan spiritual. Artinya, seseorang memperlakukan dirimya dengan cara yang baik, lembut, dan suportif.Baca: Kombinasi Passion Flower dan Valerian Bantu Tingkatkan Kualitas Tidurmu Dalam banyak hal, tubuh akan membantu menyembuhkan diri sendiri. Misalnya, jika Anda mengonsumsi terlalu banyak alkohol, Anda mungkin akan mengalami sakit kepala keesokan harinya dan memutuskan untuk beristirahat.Self healing bisa dilakukan dengan mudah, tanpa harus mengeluarkan kocek. Irma Rahayu, seorang Soul Healer, memberikan tips mudah untuk menyembuhkan diri sendiri atau self healing.Dengan senyum dan mengatur nafas, tubuh otomatis akan lebih tenang. Langkah ini merupakan pintu untuk self healing.Emosi adalah sifat dasar manusia. Dengan menerima semua emosi serta pikiran galau, sumpek atau kesal, seseorang akan merasa lebih tenang.Rasa marah tidak akan memiliki efek baik jika dipendam. Mengakui keadaan buruk pada diri sendiri membuat perasaan lega.Jantung merupakan organ vital yang menunjang metabolisme tubuh. Memberi "sinyal" pada jantung penting dalam proses self healing.Beri sugesti positif pada diri sendiri bahwa diri kita akan selalu sehat dan sembuh dari segala penyakit yang ada. Energi positif yang ada di diri kita memiliki kekuatan yang luar biasa.Baca: Ini Beberapa Tanda Awal kalau Kamu sedang Mengalami Depresi Dengan mengumpulkan energi positif dalam keadaan tenang, doa akan jadi penutup proses self healing yang penting. Aktivitas ini membuat kita menyadari sebagai manusia, seseorang butuh pertolongan Yang Maha Kuasa untuk tetap diberkahi kesehatan.