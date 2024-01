5 Tips Minum Kopi Pagi Hari Agar Tidak Sakit Perut

1. Minum air putih sebelum menyeruput kopi

2. Minum kopi dengan menikmati makanan

foto: pixabay

3. Tambahkan susu atau krim pada kopi

4. Kurangi penggunaan gula

5. Tambahkan kayu manis atau rempah lain

foto: pixabay

6. Minum kopi setelah sarapan

(SUR)

Jakarta: Minum kopi di pagi hari bagi sebagian orang menjadi sebuah rutinitas sebelum beraktifitas ataupun bekerja. Konon, minum kopi di pagi hari bagi sebagian orang bisa memberikan semangat dapat menjalani hari.Namun, ada juga beberapa orang yang menyukai kopi tetapi mempunyai permasalahan dan rasa tidak nyaman di perut. Oleh karena itu, ahli diet yang berbasis di Brooklyn, Maddie Pasquariello, MS, RDN, merangkum bagaimana kopi setidaknya bisa lebih nyaman di perut jika dikonsumsi pagi hari.Dilansir dari laman Well and Good, berikut adalah tips minum kopi pagi hari agar tidak sakit perut yang disarankan oleh Maddie Pasquariello.Minum air putih sebelum mengonsumsi kopi merupakan cara agar tidak sakit perut. Karena meminum air di pagi hari setelah bangun tidur dapat membantu tubuh terhidrasi.“Bagi sebagian orang, minum air terlebih dahulu juga dapat mengurangi efek kafein dan secara umum, yang terbaik adalah memulai dengan air sebelum mengonsumsi minuman lain,” kata Pasquariello.Cara kedua adalah cobalah menikmati makanan sambil minum kopi di pagi hari. Hal ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menghindari gangguan pencernaan dengan kopi. Namun, Pasquariello menyarankan agar tetap berpegang pada standar keseimbangan karbohidrat, protein, dan lemak.Sebagai penetral dan mengurangi keasaman kopi yang dapat membuat sakit perut, cobalah untuk menambahkan susu atau krim ke dalamnya. Hal ini tidak hanya dapat menetralkan keasaman kopi, tetapi juga melindungi lambung dari iritasi.Pastikan untuk menyesuaikan jumlah susu atau krim sesuai selera, namun tetap harus perhatikan aspek kalori dan lemak agar tidak berlebihan. Terdapat pula alternatif bagi yang alergi atau intoleran terhadap susu adalah menggunakan susu nabati seperti susu kedelai, susu almond, atau susu oat.Bagi kamu yang tak kuat akan pahitnya kopi hitam, dan kerap menambahkan gula, maka coba perlahan menguranginya. Menurut The American Heart Association, batasan konsumsi gula yang normal bagi tiap orang adalah enam sendok teh per hari.Salah satu trik terbaik guna membuat kopi buatanmu lebih sehat adalah dengan menambahkan rempah alami. Kamu bisa memakai kayu manis, jahe, maupun bubuk pala. Bukan hanya menguatkan aroma kopi, tapi rempah alami ini dapat meningkatkan kandungan antioksidan dan memiliki sifat antibakteri yang bisa mencegah sakit perut.Minum kopi dengan perut kosong dapat meningkatkan produksi asam lambung, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mulas atau diare. Oleh karena itu, akan lebih baik menikmati secangkir kopi setelah sarapan dengan makanan yang seimbang.Sarapan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks dapat membantu menstabilkan gula darah dan memberikan energi yang lebih tahan lama. Contoh makanan yang baik untuk sarapan meliputi telur, roti gandum, buah-buahan, dan oatmeal.