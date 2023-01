Bukan Sembarang Pahit, Berikut 8 Manfaat Daun Pepaya bagi Kesehatan

Mengobati demam berdarah

(Buah pepaya, daun sampai bijinya merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat baik. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Tak diragukan lagi, kalau daun pepaya memang memiliki rasa yang cukup pahit. Meski begitu, ternyata tak sedikit orang yang gemar mengunyah daun ini sebagai lalapan. Bahkan, buah pepaya adalah yang terbaik untuk dikonsumsi setiap hari agar tubuh tetap bugar.Perlu diketahui, buah pepaya, daun sampai bijinya merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat baik. Ini mengandung banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan antioksidan kuat.Sementara, daun pepaya kaya akan mineral seperti fosfor, zat besi, kalium, kalsium, dan magnesium. Biji pepaya mengandung asam lemak dan minyak pepaya. Nah, menukil dari PharmEasy, berikut manfaat yang bisa kamu peroleh dari mengonsumsi daun pepaya, di antaranya:Jus daun pepaya merupakan salah satu pengobatan yang efektif untuk demam berdarah. Bersamaan dengan obat allopathic, obat tradisional ini bekerja secara ajaib untuk menurunkan suhu tubuh. Studi Malaysia membuktikan bahwa ekstrak daun pepaya berkontribusi pada produksi trombosit dan meningkatkan jumlah trombosit. Ini juga mencegah komplikasi demam berdarah seperti ruam pada tubuh dan perdarahan.Daun pepaya bekerja luar biasa untuk mengobati demam berdarah, juga bagus untuk mencegah infeksi malaria. Daun pepaya mengandung senyawa bernama acetogenin yang mencegah penyakit seperti malaria atau demam berdarah.Daun pepaya mengandung air dan serat yang memperlancar pencernaan. Enzim papain yang ada dalam pepaya membantu proses pencernaan yang mudah dengan memecah protein. Segelas jus daun pepaya setiap hari dapat mencegah banyak masalah pencernaan seperti sembelit dan gangguan pencernaan.Daun pepaya mengandung likopen yang memiliki sifat anti kanker. Ini mencegah perkembangan sel kanker dan komplikasi lebih lanjut. Sesuai penelitian, ekstrak daun pepaya efektif untuk kanker usus besar dan prostat. Ekstrak daun pepaya juga kaya antioksidan yang menetralkan aktivitas sel kanker.Daun pepaya juga mengandung senyawa fenolik, papain, dan alkaloid yang meningkatkan imunitas tubuh. Mereka kaya akan berbagai vitamin dan antioksidan yang membuatmu tetap kuat. Vitamin C dalam pepaya dapat meningkatkan kekebalan dan membuatmu aman dari beberapa infeksi. Ini juga bekerja pada penyembuhan luka, pertumbuhan jaringan tubuh, regenerasi sel yang rusak.Daun pepaya bermanfaat bagi penderita diabetes untuk mengurangi keinginan makan manis dan risiko terkena diabetes. Menurut beberapa penelitian, konsumsi ekstrak daun pepaya membantu menjaga kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol karena adanya serat makanan di dalamnya.Berbagai antioksidan dan vitamin yang ada dalam daun pepaya menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Vitamin C dan potasium yang ada dalam daun pepaya meningkatkan sirkulasi darah yang sehat dan menjaga arteri tetap bersih.Salah satu manfaat besar daun pepaya adalah untuk kulit. Karena adanya nutrisi yang berbeda dalam daun pepaya, ia bekerja sebagai paket kombo pada kulit dan menjaga kulit tetap bersih dan jernih. Ini memiliki efek melembapkan dan dapat mencegah kulit kering dan pecah-pecah saat dioleskan. Sifat antioksidan yang ada pada daun pepaya juga dapat membantu memperlambat proses penuaan.