Enggak Mau kan Punya Perut Buncit? Nih Ada Sarapan yang Aman Kamu Konsumsi

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Memiliki perut yang buncit memang terkadang bisa sangat menyebalkan. Untuk menghindarinya, kamu harus memilih sarapan yang tepat. Tidak hanya penting untuk kesehatan, ternyata asupan sarapan yang tepat juga bisa mencegah terjadinya perut buncit.



Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah beberapa makanan saat sarapan yang bisa dipilih:

Oatmeal

Oatmeal adalah salah satu sarapan terbaik yang bisa dipilih untuk mendapatkan perut yang rata. Serat dalam oatmeal membantumu merasa kenyang lebih lama, karena ini merupakan karbohidrat yang lambat dicerna, yang berarti menyediakan energi tetapi tidak meningkatkan gula darah.



"Energi dari karbohidrat lambat dicerna ini akan dilepaskan dalam jangka waktu yang lama, memberi tubuh banyak energi selama satu hari penuh tanpa membuat tubuh merasa lesu," kata Paula Doebrich, RDN.

Telur

Telur merupakan salah satu sumber yang tepat untuk memulai hari dan perut yang rata. Telur adalah sumber protein lengkap yang hebat.



"Telur akan membantu menyeimbangkan respons gula darah di pagi hari sambil menjaga massa otot tanpa lemak untuk meningkatkan metabolisme," kata kata Michelle Ricker, RDN, Director of Worldwide Health Education and Training di Herbalife Nutrition.

Protein shake

"Protein shake di pagi hari akan membantu mendapatkan perut yang lebih rata sambil menjaga kalori tetap terkendali dan dapat memenuhi 20 hingga 30 gram protein yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme yang tepat," kata Ricker.



Kamu bisa menambahkan buah dan sayuran ke dalam protein shake untuk meningkatkan asupan serat harian. Selain itu juga membantu mendukung pencernaan pada perut buncit.

Greek yogurt

Jika kamu menginginkan makanan yang lebih manis di pagi hari, cobalah semangkuk greek yogurt dengan beberapa buah dan kacang di atasnya. Greek yogurt adalah sarapan praktis yang lezat, nikmat untuk dimakan, dan kaya akan protein.



"Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi greek yogurt secara teratur cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah," kata Melissa Mitri, MS, RD dari Wellness Verge.

(FIR)