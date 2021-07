Yuk Makan Sehat, 3 Sayuran Ini Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh

1. Paprika merah

2. Brokoli

3. Bayam

(SUR)

Jakarta: Memperbanyak makan sayuran tertentu dapat menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi covid-19 . Terutama sayuran yang mengandung vitamin C.Vitamin C dikenal memiliki banyak kegunaan bagi tubuh yakni menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Selain itu, Vitamin C diperlukan untuk perkembangan serta menjaga fungsi kerja organ tubuh.Jika kamu ingin terhindar dari segala macam penyakit, infeksi virus covid-19 , kamu harus memperhatikan asupan sayuran ini. Ada tiga sayur yang dapat menguatkan sistem imunitas tubuh, seperti dikutip dari Healthline.Sayuran satu ini memiliki kandungan vitamin C lebih banyak ketimbang buah jeruk. Sebab, paprika merah mengandung hampir tiga kali lebih banyak vitamin C.Paprika merah memiliki kandungan vitamin C sebanyak 127 miligram (mg). Sedangkan, jeruk Florida memiliki 45 mg.Sayuran ini juga kaya akan sumber beta karoten. Selain dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, beta karoten yang diubah menjadi vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan kulit.Brokoli kaya akan vitamin dan mineral antara lain vitamin A, C, dan E, serta serat dan banyak antioksidan lainnya. Brokoli adalah salah satu sayuran paling sehat yang bisa kamu makan.Kunci untuk menjaga kekuatannya tetap utuh adalah memasaknya sesingkat mungkin, atau lebih baik lagi, tidak dimasak sama sekali. Penelitian telah menunjukkan, mengukus adalah cara terbaik untuk menyimpan lebih banyak nutrisi dalam makanan, termasuk brokoli.Sayuran satu ini dikenal mengandung vitamin C, banyak antioksidan dan beta karoten. Sejumlah vitamin dan mineral ini bisa meningkatkan kemampuan melawan infeksi virus covid-19.Mirip dengan brokoli, bayam paling sehat jika dimasak sesingkat mungkin agar nutrisinya tetap terjaga. Memasak tidak terlalu lama membuat bayam lebih mudah menyerap vitamin A dan memungkinkan nutrisi lain dilepaskan dari asam oksalat, antinutrisi.